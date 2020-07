A causa del Covid-19, l'edizione 2020 della fiera della piccole e media editoria di Roma, "Più Libri Più Liberi", non ci sarà. L'Associazione Italiana Editori è stata costretta a cancellare l'evento. Lo annuncia la presidente Annamaria Malato. «La Fiera nazionale della piccola e media editoria tornerà nel 2021 con un'edizione più grande e più bella di prima» dice la Malato.

«Dover rinunciare è stato per noi un grandissimo dispiacere, ma crediamo di aver fatto la scelta migliore a tutela di tutti» spiega il presidente dell'Aie, Ricardo Franco Levi e annuncia: «Aderiamo con entusiasmo a Insieme, un evento speciale in un anno speciale», la grande festa del libro promossa da Roma Capitale, la Regione Lazio ed il Centro per il libro e la lettura che si svolgerà nella Capitale dal 1 al 4 ottobre.

