Il nuovo libro di Sabrina Efionayi, Padrenostro (Feltrinelli, pagine 240, 17 euro) nasce da una costola di Addio, a domani, il romanzo con cui l’autrice di Castel Volturno, oggi ventincinquenne, si è rivelata al grande pubblico. La prima scena è ambientata durante i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto del Napoli. E la protagonista, Elisa Caiazzo, è una giovane napoletana, non più un afrodiscendente, ovvero un personaggio che pesca dalla biografia della Efionayi, nata in Italia da genitori nigeriani: «È il romanzo che più sento perché non riguarda la mia vita. Non voglio che sia più la mia biografia a dettare l’ispirazione», racconta l’autrice, che presenterà il suo lavoro venerdì 7 giugno alla Feltrinelli di piazza dei Martiri alle 18 e ieri è stata tra i protagonisti di «Napolindie» al Flava Beach di Castel Volturno.

Elisa fa parte di una famiglia dominata da Vincenzo, il genitore che ha imposto una fede fanatica a moglie e figli e che perciò viene chiamato, dalla migliore amica della protagonista, Padrenostro, in riferimento alla sua religiosità e al suo atteggiamento da padre padrone. Un giorno lei decide di ribellarsi e provare a vivere, sperimentando la libertà del suo tempo e del suo corpo; ma dovrà anche convivere con lo spettro di una bugia detta a Padrenostro.

Efionayi, chi sono gli integralisti religiosi al centro della sua storia?

«Ho conosciuto diverse realtà così, in questo caso faccio soprattutto riferimento a un nucleo familiare, per questo lascio un velo d’ombra sulla loro natura confessionale. Potrebbero essere ultracattolici, pentecostali o testimoni di Geova, l’importante è che si capisca che vivano un cristianesimo estremo. Hanno aspetti da clan e da setta, sta di fatto che il loro percorso religioso va al di sopra di qualsiasi cosa. E hanno una caratteristica: la rivelazione pubblica dei loro peccati».

Ha iniziato a scrivere prima della vittoria del tricolore del Napoli?

«In realtà sì, ma quei giorni di festa si sono poi rivelati una perfetta cornice per la mia storia. Che avevo in testa già dai tempi del primo romanzo di cui questo è praticamente la continuazione di una trama laterale. Qualcuno ha criticato la scelta del giorno, dato che il Napoli ha avuto varie date di celebrazione dello scudetto».

A quale si riferisce?

«Alla partita con la Salernitana in cui ufficialmente la squadra non aveva ancora vinto. La storia parte col gol dell’interista Lautaro Martinez con la Lazio che sembrò regalare la certezza del trionfo, e subito dopo c’è una scena ambientata presso il murale di Maradona ai Quartieri spagnoli. Mi bastava che fossero giorni particolari in cui la città era presa da un’euforia dalla quale, invece, i miei principali personaggi erano esclusi».

Perché?

«Perché Vincenzo, il padrenostro del titolo, ovvero il padre di Elisa, odia il calcio, detesta la mondanità e la fama dei calciatori. E proibisce ai figli di seguire il Napoli anche nell’anno dello scudetto. È un personaggio da fumetto, diviso tra la fede, le ipocrisie che ha, come il gioco d’azzardo e il fumo, e questa suggestiva vocazione allo stare contro la maggioranza».

La figlia per lui nutre anche rispetto.

«Cerca la sua approvazione da quando era piccola, nonostante ne colga la violenza e l’assurdità del suo fanatismo. Prova un disagio quando deve dirgli una bugia per andare in gita Procida con l’amica e iniziare a liberarsi, sessualmente e come persona. Un senso di colpa che crescerà come un mostro».

La protagonista è un’italiana.

«Bianca, sì, possiamo dirlo. È l’aspetto principale di questo lavoro: ho potuto lasciare i condizionamenti, anche positivi, che erano al centro del primo romanzo. Sentirsi uguale significa non dover necessariamente dare spazio alla propria vita di afrodiscendente e poter raccontare non me, ma le cose che incontro».

Dai romanzi «young adult» a una storia di impegno alla narrativa generalista: quante volte cambia la sua scrittura?

«In continuazione, ora potrei scrivere un horror o un fantasy! Questo è il romanzo che davvero sentivo di voler fare, ma ripudio le etichette. Diciamo che amo il romanzo contemporaneo, senza definizioni».