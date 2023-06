Lo smarrimento e la visione. È il fil rouge che lega Dove sono gli anni (Garzanti, pagine 204, euro 18), l'ultima raccolta poetica di Gian Mario Villalta tra i finalisti ai premi Camaiore e Franco Fortini, a La Divina commedia di Dante e ai Cantos di Ezra Pound che del sommo poeta aveva fatto il suo riferimento. Ed è su questa rotta, passando per Eliot e Joyce fino ad arrivare a Pasolini, che il poeta e scrittore friulano, classe 1959, direttore artistico di «Pordenonelegge» dal 2002, ha strutturato la sua doppietta a «Salerno letteratura»: stasera (Cattedrale, ore 21) con la «lezione affabile» su «Dante di Ezra Pound», e domani (Convitto nazionale, ore 19,30) presentando Dove sono gli anni. «Tenendo conto», spiega Villalta, «che gli anni sono perduti e che dobbiamo dare senso alla nostra esistenza scavando nei ricordi e costruendo la nostra nuova leggenda. Per la mia generazione, quella degli anni Sessanta e dintorni, i cambiamenti avvenuti nell'ordine cronologico sono cambiamenti anche di ordine esistenziale». Dall'industrializzazione delle campagne al telefonino e internet, «ci sono stati mutamenti veloci e potenti del vivere; tocca alla poesia, costruttrice di civiltà, cucire ciò che si è spezzato, la tradizione, le credenze, l'affettività, gli ideali». Si sente spaesato Villalta, «come Dante e come Pound che, nella crisi morale del primo Novecento, aveva trovato nel capolavoro dell'Alighieri la lettura possibile di un mondo nuovo. Cercherò di spiegare il rapporto fondante tra i due, cosa dà l'uno all'altro: se Pound prende da Dante la forza etica della parola, al sommo poeta lui aprirà la dimensione internazionale». L'idea di raccontare «in forma leggera e diretta questi due eretici ed erranti», è nata da una chiacchierata con Gennaro Carillo, condirettore artistico con Paolo Di Paolo, di «Salerno letteratura». «Siamo amici», confessa Villalta, «già dai tempi di Francesco Durante, che quando pensò di creare il festival mi chiamò; sono stato a Salerno dal primo anno, vi ritorno col magone perché lui non c'è più, ma col piacere di ritrovarlo nella sua creatura pensata molto per i giovani».

APPROFONDIMENTI Salerno Letteratura apre con Geoff Dyer: «Da Federer a Beethoven, se il meglio arriva alla fine» Salerno Letteratura riparte con 160 ospiti e un omaggio a Starnone L'accusa di Maurizio de Giovanni: «Io denigrato a Salerno ma il sindaco resta zitto»

E tra i giovani autori di «Salerno letteratura 2023» compare Miguel Bonnefoy, classe 1986, madre venezuelana e padre cileno, tra i più interessanti scrittori francesi del momento, narratore di storie piccole e universali come quella dello scienziato Augustin Mouchot, raccontata in forma di biografia romanzata in L'inventore (66thand2nd, pagine 138, euro 16), che presenterà stasera al museo diocesano, ore 21.30. Un libro che è il ritratto abbagliante di «un genio la cui vita è rimasta troppo a lungo nell'ombra», ovvero il professore di matematica che a metà Ottocento scoprì l'energia solare, riuscendo a creare un blocco di ghiaccio solo con la forza del sole. La macchina da lui ideata conquistò persino Napoleone III, ma nell'epoca del carbone lui era troppo avanti. «Mi sono imbattuto in questo personaggio incredibile per puro caso», svela Bonnefoy, «mentre guardavo in tv un programma dedicato all'energia solare; a un certo punto balza il nome di Mouchot, che durante l'esposizione universale del 1878 era riuscito a produrre ghiaccio attraverso il calore. Ho deciso di scavare nella storia fascinosa di questo antieroe, un uomo comune che all'improvviso si trova catapultato in qualcosa di straordinario». Se avesse inventato il fotovoltaico nell'Ottocento, sarebbe stato un anticipatore, «ma ha costruito solo una macchina che riscaldava l'acqua e azionava un motore a vapore. Io ho cercato di riscattarlo dall'oblio, mescolando i fatti veri con la finzione, scolpendo così un personaggio sicuramente eccentrico al di là della cronaca».