Salman Rushdie aggredito a New York durante una conferenza: era stato colpito dalla fatwa

Salman Rushdie, lo scrittore indiano naturalizzato britannico di 75 anni, è stato aggredito a New York mentre stava tenendo una conferenza. Lo riporta un giornalista dell'Associated Press presente sul posto secondo il quale un uomo è salito sul palco sul quale si trovava lo scrittore e lo ha preso a pugni o a coltellate. Rushdie stava intervenendo in un centro per le arti sul Lago Erie, a Ovest di New York. Il tema della sua conferenza verteva sugli Stati Uniti come «asilo per scrittori e altri artisti in esilio, e come casa per la libertà di espressione creativa».

Un testimone ha detto che l'aggressore è stato arrestato. Le riprese video girate all'interno dell'auditorium mostrano scene caotiche mentre le persone si precipitavano sul palco per aiutare Rushdie. Le immagini lo hanno mostrato steso per terra, mentre riceveva la rianimazione cardiopolmonare dai membri del pubblico.

La polizia conferma che Salman #Rushdie è stato ferito al collo



E' stato trasferito in ospedale in elicottero



Il tema della sua conferenza verteva sugli Stati Uniti come "asilo per scrittori e altri artisti in esilio, e come casa per la libertà di espressione creativa"

Lo scrittore, ferito al collo, è riuscito ad alzarsi da solo dal palco dopo essere stato aggredito, secondo quanto scrive l'Independent online. È stato trasportato in ospedale in elicottero. Una foto scattata subito dopo l'aggressione mostra un agente della sicurezza con le mani sul petto di Rushdie mentre un altro gli tiene le gambe sollevate in aria.

La taglia dei musulmani sulla sua testa

Il suo libro "I versetti satanici" è stato bandito in Iran dal 1988. Molti musulmani lo considerano blasfemo. Un anno dopo, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, emise una fatwa, o editto, invocando su Radio Teheran la morte di Rushdie. Era stata inoltre offerta una taglia di oltre 3 milioni di dollari per chiunque lo uccidesse. È una condanna a morte a tutti gli effetti.

BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL — The Associated Press (@AP) August 12, 2022

Quell'ordine emanato dall'ayatollah è stato preso alla lettera. E anche chi ha svolto un lavoro editoriale su quel libro, che sia di divulgazione o di semplice traduzione è stato colpito dallo stesso editto. Come dire: esistono ancora degli indici di libri proibiti. Esistono ancora dei libri all'indice. Il traduttore giapponese del romanzo, Hitoshi Igarashi, è stato trovato ucciso nel 1991. Anche il traduttore italiano, Ettore Capriolo è stato accoltellato, sempre nel 1991. E pure William Nygaard, l'editore della versione norvegese raggiunto da colpi d'arma da fuoco.