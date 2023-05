Samantha Weinstein, attrice morta a 28 anni per un tumore alle ovaie: aveva recitato nel remake di "Carrie"

Dopo due anni e mezzo di battaglia con un tumore alle ovaie, si è spenta l'attrice canadese Samantha Weinstein. Aveva 28 anni. Weinstein era famosa per aver interpretato la liceale Heather nel remake di «Lo sguardo di Satana - Carrie» del 2013 diretto da Kimberly Peirce. Una foto è stata postata sulla pagina Instagram di Weinstein, con la didascalia: «Dopo due anni e mezzo di cure per il cancro e una vita passata a viaggiare in jet-set in tutto il mondo, a dare voce a una pletora di animali dei cartoni animati, a fare musica e a conoscere la vita più di quanto la maggior parte delle persone potrà mai fare, è partita per la sua prossima avventura».

Chi era Samantha Weinstein

Samantha Weinstein lascia la sorella Sabrina, il marito Michael Knutson e i genitori David e Jojo Weinstein.

Ha interpretato anche il ruolo di Brooke nel film drammatico indipendente «Reign» (2015) e il ruolo di una giovane Hagar nell'adattamento del romanzo di Margaret Laurence «The Stone Angel» (2007) della regista Kari Skogland, interpretato anche da Ellen Burstyn e Dylan Baker. È apparsi nei film «Siblings», «The Rocker - Il batterista nudo», «Toronto Stories», «Nat e il segreto di Eleonora», «Haunter».

I crediti televisivi della Weinstein includono ruoli in «Being Erica», «Angry Angel», «L'altra Grace», «Copper» e «Darknet» del regista Vincenzo Natali. Ha inoltre svolto un'intensa attività di doppiatrice, anche per serie animate. La Weinstein si era fatta conoscere, inoltre, come cantautrice e chitarrista principale della band garage rock di Toronto Killer Virgins.