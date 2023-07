Le gesta del «mostro di Firenze», l'omicida che nottetempo negli anni 89-90 massacrava coppie in intimità nella campagna toscana e le mutilava sadicamemente, tornano, sia pure di riflesso, nel nuovo thriller dello scrittore e sceneggiatore Sandrone Dazieri, Il figlio del mago (Rizzoli, pagine 169, euro 14). Con una narrazione incalzante in cui i fatti reali si mischiano a quelli inventati, rivivono storie di anni brutali in Toscana, di assassini seriali le cui gesta criminali hanno ormai del leggendario.

«Scrivo di fatti scavati nella memoria», premette il papà del Gorilla: «Il problema è che la storia non è mai finita. A tutt'oggi quando si parla del mostro di Firenze, si narra dei tanti morti, dei misteri intorno a Pietro Pacciani, dei tanti soldi trovati a casa sua. Io sono certo di una cosa: Pacciani era colpevole. Ha fatto porcherie tutta la vita. Ha cominciato quando aveva 25 anni uccidendo lo spasimante della sua fidanzata e l'ha stuprata di fronte al cadavere. E siccome allora nel codice penale esisteva ancora il delitto d'onore, ebbe solo pochi anni di galera. Ma non so se sia stato l'unico mostro, o se ce con lui c'erano anche altri».

Siamo nell'estate 1993, il Vampa è in carcere accusato di essere il mostro di Firenze, ma le morti senza risposta non sono finite. Antonio, 15 anni, è costretto a crescere tutto d'un colpo di fronte al cadavere del padre nel suo camper incendiato. Lo chiamavano il mago, per via dei giochi di prestigio e degli oroscopi, ma forse nascondeva più di un segreto. Il ragazzo si mette alla ricerca della verità.

Il suo protagonista, Antonio, è un ragazzino che ha la mentalità di un uomo maturo e si avventura in una vicenda che spaventerebbe persone ben più vissute di lui. Ma il padre, personaggio non proprio raccomandabile, merita il suo affetto filiale?

«Fra tutti i personaggi non raccomandabili, il padre non è dei peggiori. Antonio è un adolescente un po' più grande della sua età perché ha avuto esperienze di vita da girovago. L'unica esperienza che non ha fatto è quella dell'amore, che scoprirà in parallelo alla verità sul padre».

Antonio pensa di aver a che fare con una setta dopo aver trovato nel camper bruciato un mazzo di rose rosse?

«L'esoterismo è un modo per spiegare i misteri dell'universo, ma io non credo in nulla che non si possa toccare con mano. Quella della setta non è una mia teoria, molti funzionari di polizia l'hanno sostenuta, convinti che ci fosse un altro livello criminale oltre al singolo mostro».

A un certo punto lei racconta di persone torturate «secondo il codice barbaricino»? In che cosa consiste questo codice?

«Non l'ho mai saputo, ma Francesco Vinci di Villacidro, che era stato accusato dei primi due omicidi (e anni dopo scagionato) e di essere in combutta con l'anonima sequestri sarda, (una delle vittime, Milva Malatesta era una sua amante), era invischiato in tante cose poco chiare. Il corpo di Vinci fatto a pezzi insieme a quello di Angelo Vargiu, fu ritrovato carbonizzato nel bagagliaio della sua macchina. Cose piuttosto pesanti. Coincidenze? Complotti? Gli studiosi che hanno approfondito il caso del mostro parlano di setta, quella che si sarebbe servita di Pacciani (che inizialmente fu arrestato per aver stuprato le figlie) pagandolo per procurare vittime per orge violente».

Come vive uno scrittore di thriller in un mondo sempre più precario?

«Con fatica. Molti dei miei colleghi e un po' anch'io - hanno deciso di raccontare storie ambientate nel passato per parlare metaforicamente del presente che cambia con una rapidità vorticosa, in cui è molto difficile trovare lo spirito del tempo. La tecnologia ha ammazzato la parte romantica delle indagini alla Sherlock Holmes: un omicida come Pacciani con tutti i mezzi a disposizione oggi lo avrebbero trovato in pochi giorni. È vero che rischiamo di essere superati dei fatti ma il nostro compito di scrittori è anche quello di decifrare il presente parlando del passato».