«Sbalzi d'amore» di Francesca Brancati, un viaggio tra sensualità e romanticismo

Alla Mondadori Bookstore di Napoli in piazza Vanvitelli 10 venerdì 14 febbraio alle 18 Francesca Brancati presenta il libro "Sbalzi d'amore", Wip edizioni. Modera Antonio D'Amore, reading a cura di Francesco Paolantoni.



Bruno Aligheri, giornalista e aspirante scrittore, sceglie di intraprendere il viaggio più lungo e complicato della vita: trovare risposte all'intricato labirinto di domande che caratterizzano la sua esistenza. Istintivo, introspettivo, inguaribile romantico e logorroico, Bruno è claudicante e inetto nei rapporti: a tratti bohémien, vive i sentimenti senza filtrarli, in un turbine di passionalità, sigarette e buon vino, a tratti melanconicamente freudiano, si lascia destabilizzare dal troppo amore e dalla voglia di appartenere a qualcosa, a qualcuno. Un teatro di donne affascinanti, carismatiche, provocanti, caparbie e travolgenti si profila nel tempo e nello spazio. Campania, Molise e Puglia si avvicendano tra passato presente e futuro. A rimettere ordine sulla scrivania dell'esistenza di Bruno sarà l'incontro con un uomo che illuminerà il suo percorso. Lo stile introspettivo e dialogico rende la narrazione avvolgente e restituisce al lettore l'impressione di essere il protagonista del romanzo. Il viaggio è un elemento essenziale ed è catartico, funzionale all'evoluzione del protagonista, che affronterà le vicende coinvolgendo il lettore in un crescendo di emozioni, colpi di scena e nuovi spunti di riflessione. Ingredienti che fanno da cornice: erotismo raffinato e sensualità.