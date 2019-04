Venerdì 12 Aprile 2019, 12:04 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 12:09

Appassionati scrittori di storie al di là del reale, il Trofeo Rill vi offre un'opportunità imprevista. Si chiude in questi giorni, infatti, la nuova edizione della competizione letteraria che si rinnova dal 1994 per concludersi con la premiazione al Lucca Comics, che patrocina il concorso.Il Trofeo è aperto a tutti gli appassionati del genere fantasy, fantasia, fantascienza, horror o della semplice impossibilità con la possiblità di vedere pubblicati, gratuitamente, i propri racconti brevi sia nelle antologie annuali della collana Mondi Incantati, edita dalla Wild Boar, che all'estero su Albedo One, rivista irlandese di letteratura fantastica, su Visiones, l'antologia annuale dell’Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror,e su Probe, il magazine associativo della Science-Fiction and Fantasy South Africa.Due giurie, una per una prima selezione e la seconda di "esperti" per valutare i dieci selezionati per il Trofeo Rill, si alternano assicurando ampia trasparenza e autonomia delle scelte (i nomi degli autori vengono tenuti accuratamente distinti dai manoscritti che pervengono ai giurati in modo da garantire assoluta imparzialità di giudizio). Non resta che scatenare la propria fantasia e la passione per la scrittura e poi collegarsi con il sito rill.it.