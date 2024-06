Seconda guerra mondiale: un libro racconta la fotografia iconica

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fotografia. Lunedì 10 giugno (dalle 18.30) al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo sarà presentato «Behind the Icons. Raising the Flag on Iwo Jima», il nuovo libro di Roberta Fuorvia edito per la collana Galassia Gutenberg della casa editrice Martin Eden, che si avvale di prefazione e postfazione del fotografo Paul Lowe e dell'artista e curatore d'arte Erik Kessels.

L’autrice dialogherà con Irene Alison. «Behind The Icons» è un progetto nato nel 2018 come ciclo di lezioni brevi sulle fotografie iconiche del Novecento, evoluto in progetto editoriale. Un saggio di fotografia sullo scatto più rappresentativo della seconda guerra mondiale.

Un istante lungo quattro centesimi di secondo cambierà per sempre la vita di un fotografo, di sei uomini, delle loro famiglie e di un Paese intero. Quattro centesimi di secondo, tanto basta per far sì che «Raising the Flag on Iwo Jima» diventi la fotografia di guerra più famosa di sempre, che ha ispirato un romanzo, un film e l’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, Franklin Delano Roosvelt, a fare di quell’immagine un’icona della potenza militare made in USA. Gli aneddoti, le dicerie, le bugie, le inesattezze, ma anche l’impatto mediatico e i tecnicismi legati a un determinato tipo di immagine. Roberta Fuorvia ricostruisce in modo dettagliato questa storia dando importanza all’unicità e irripetibilità che ogni singola fotografia possiede e indagando il motivo per cui determinate immagini diventano iconiche.

Roberta Fuorvia è una curatrice specializzata in fotografia contemporanea.

Tra le mostre a sua curatela si annoverano: Il Real Albergo dei Poveri di G. De Luca (MANN – Museo Archeologico Naziona le di Napoli, 2023), Apice di V. Laureano (Istituto Italiano di Cultura, San Paolo, Brasile, 2019), In your Place di L. Bastianini (festival Circulation(s) di Parigi, 2017), The Phone Book di R. Herman (LO.FT. gallery, Lecce, 2015) e Il Giovane favoloso di M. Spada (fotografie di scena dall’omonimo film di M. Martone, Recanati, 2015)

Dal 2016 è docente di editing fotografico presso il CFI – Centro di Fotografia Indipendente di Napoli. È tra i co-fondatori dell’associazione THE DOCKS, che pro muove eventi e iniziative didattiche ed editoriali in ambito fotografico.

Dal 2020 è curatrice del premio internazionale di fotografia Passepartout Photo Prize. Dal 2023 è ricercatrice iconografica per il Natural History Museum of Oman, Muscat (Sultanato dell’Oman).