Senza Durante ecco gli inediti italoamericani

Giovedì 8 Agosto 2019, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da instancabile ricercatore dei protagonisti dimenticati della letteratura italoamericana, Francesco Durante, scomparso sabato scorso, aveva dato il «si stampi» al suo ultimo saggio qualche giorno fa, per l'editore Carabba, dal titolo wertmulleriano Camillo & son. I Cianfarra: vita e morte di due grandi giornalisti tra Italia e America. Quattrocento pagine per raccontare Cianfarra padre e figlio, il primo nato in un paesino di Chieti, Lama dei Peligni, nel 1879 e morto a Roma nel '25, il secondo, Camille Maximillian, nato a New York nel 1907 e morto a neanche cinquant'anni.