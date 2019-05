È morto lo scrittore Sergio Claudio Perroni. Aveva 63 anni

Sabato 25 Maggio 2019, 23:59 - Ultimo aggiornamento: 26 Maggio, 00:04

È morto lo scrittore, traduttore, editor e agente letterarioAveva 63 anni e secondo le prime ricostruzioni si sarebbe tolto la vita questa mattina con un colpo di pistola in via Roma a Taormina dove viveva da qualche anno con la moglie. Lo conferma il comandante dei vigili urbani di Taormina. A portarlo al suicidio sarebbero stati problemi di salute. Nato a Milano, Perroni era vissuto a Roma. Il suo libro 'La bambina che somigliava alle cose scomparsè (La nave di Teseo) era stato presentato all'ultimo Salone del Libro di Torino. Traduttore di autori come Steinbeck, David Foster Wallace e Vonnegut,è autore di numerosi libri pubblicati con Bompiani e La nave di Teseo tra cui 'Non muore nessunò, 'Nel ventrè e 'Entro a volte nel tuo sonnò.