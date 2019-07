Simoni e l'enigma dell'abate nero: l'ultimo capitolo della Secretum Saga

Mercoledì 3 Luglio 2019, 18:46

Terzo capitolo che chiude una saga molto amata in questi anni. Torna in libreria Marcello Simoni, ormai vero e proprio autore cult di romanzi storici e intriganti, con "L'enigma dell'abate nero" (Newton Compton Editori, pag. 331, euro 9.99). Un ultimo tassello per la Secretum Saga, con i personaggi che finora l'hanno caratterizzata e, come sempre, una scrittura densa e affascinante, che si fa leggere fino all'ultima pagina tra colpi di scena e suspence.Siamo nell'estate del 1461, sul Mar Ligure. Messer Angelo Bruni, diventato mercante navale e all'occorrenza contrabbandiere, abborda una nave proveniente da Avignone con l'intento di saccheggiarla. A bordo di quell'imbarcazione, però, si nasconde una spia informata di un complotto ordito ai danni del celebre cardinal Bessarione. Deciso a sfruttare a proprio vantaggio quell'informazione, Angelo pianifica di correre in soccorso del prelato, che al momento si trova a Ravenna, per derubarlo delle sue ricchezze con l'aiuto del ladro Tigrinus. Ma l'avventura porterà i due uomini più lontano di quanto avessero immaginato, fino a una torre sperduta sull'isola di Candia, dove Tigrinus si vedrà costretto a far evadere un famigerato nemico dei veneziani: il corsaro turco Nakir Pascià, suo padre. Bianca de' Brancacci, nel frattempo, stringe un patto con Cosimo de' Medici per far scarcerare il padre, da un anno tenuto rinchiuso nelle Stinche di Firenze, con l'accusa di omicidio. In cambio del favore, Cosimo pretende che Bianca scopra i segreti di una donna misteriosa, Fenizia Donati, e soprattutto che rintracci il prezioso tesoro di Tigrinus: la Tavola di Smeraldo.Un libro in cui i dettagli sono tutto, nelle mani e nelle menti di personaggi-chiave come il tenebroso Tigrinus e la bella Bianca. I segreti si dipanano e alcune verità accennate nei libri precedenzi saranno finalmente svelate. Come tutti i gran finali, ci sarà sempre qualcuno che resterà mentre altri si perderanno per sempre.