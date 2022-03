«La mano di Sorrentino», il libro sul regista napoletano in omaggio con Il Mattino sabato 26 marzo

«La mano di Sorrentino» è il libro che sarà in edicola gratis con Il Mattino sabato 26 marzo e che racconta vita, aneddoti, retroscena e curiosità del regista partenopeo più premiato e apprezzato: Paolo Sorrentino.

Un omaggio che esce alla vigilia della notte degli Oscar 2022 dove il regista napoletano è in corsa come miglior film straniero con «È stata la mano di dio» (dopo aver già vinto l'ambita statuetta nel 2014 con «La grande bellezza»).

Il volume del Mattino, a cura di Valerio Caprara, Titta Fiore e Federico Vacalebre, è un viaggio nel mondo del maestro napoletano, dai suoi esordi con «L'uomo in più», passando per film importanti come «Le coseguenze dell'amore», «L'amico di famiglia», «Il divo», «This must be the place», «Loro», «Youth» e la serie televisiva «The young pope» e si avvale, tra gli altri, di contributi importanti come le interviste a Sophia Loren, Filippo Scotti e Antonio Capuano, o gli interventi di Angelo Curti, Maurizio De Giovanni, Ruggero Cappuccio, Raffaele La Capria, Giuseppe Montesano e molti altri.

Il libro s'inserisce nella collana «Il Mattino ieri, oggi, domani» che ha già proposto pubblicazioni di prestigio come quelle su Totò, Luciano De Crescenzo, Maradona e poi «Napoli segreta» e «Giallo napoletano»