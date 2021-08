Sorrento, Roberto Napoletano presenta il libro «Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco»

SORRENTO - Domani, alle ore 19.30, al chiostro di San Francesco, a Sorrento, Roberto Napoletano presenta il suo libro dal titolo "Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco", edito da La Nave di Teseo. Dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e del presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, l'autore sarà intervistato da Angelo Ciaravolo. Il volume restituisce la figura di un premier che "vuole essere trattato alla pari, che ascolta tutti, ma che sa prendere le decisioni importanti al momento giusto". Napoletano racconta come si muoverà il "Cavaliere bianco", chi lo aiuterà, che cosa lo collega a Ciampi e che cosa a De Gasperi, quanto gli gioveranno le sue capacità di ammaliatore e uno spirito di servizio integerrimo. E come, si spera, riuscirà a fare dell'Italia un paese normale, che tornerà ad avere il peso di fondatore in Europa e contribuirà a scrivere le regole del nuovo multilateralismo post-pandemia.