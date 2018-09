Storia e ricette de «Lo Stuzzichino» nel libro di Francesco Aiello

Giovedì 20 Settembre 2018, 12:15

MASSA LUBRENSE - Sarà presentato lunedì 24 settembre alle, presso l’osteria "Lo Stuzzichino", il libro del giornalista Francesco Aiello, "La memoria del gusto - Storia e ricette dell’Osteria Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Golfi" (Edizioni dell’Ippogrifo, 2018).Il volume - elegante nella sua essenziale veste tipografica - racconta la storia di una delle osterie più famose d’Italia: l’Osteria Lo Stuzzichino a Massa Lubrense; ripercorrendo il rapporto tra l’oste (Mimmo de Gregorio e i suoi genitori) e il territorio (la Penisola Sorrentina). “E’ il racconto di un rapporto stretto, quello tra la famiglia De Gregorio e un angolo meraviglioso del nostro Paese, ricco di tradizione, di agricoltura, di allevamento, di pesca, di umanità”, scrive - nella prefazione - Carlo Petrini. Il racconto di Francesco Aiello è intervallato dalle foto di Andrea di Lorenzo (piatti del ricettario) e Valerio Gargiulo (interni ed esterni), la grafica è stata curata da Luciano Striani. Il volume si conclude conle ricette dell’osteria facili da ripetere a casa. Dialogheranno con l’autore Enzo Vizzari, direttore Guide Espresso, e lo chef Alfonso Iaccarino, patròn del ristorante "don Alfonso 1890".Francesco Aiello, giornalista, è nato e vive in penisola sorrentina. Laureato in Economia a Napoli, specializzato in Direzione aziendale a Milano, scrive di cibo e vino. Spirito di osservazione, riservatezza e capacità di riconoscere il valore di prodotti tipici, aziende agroalimentari e protagonisti dell’enogastronomia rappresentano il suo corredo di viaggio. Fa recensioni di ristoranti per una Guida nazionale e collabora con riviste italiane e straniere occupandosi di alimentazione e turismo. Per le Edizioni dell’Ippogrifo ha pubblicato la Guida Gastronomica di Vico Equense e cura la Collana “Emozioni, personaggi e territori della Cucina Italiana”.