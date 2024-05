Giurista specializzata in relazioni internazionali e diritti umani, nata a Siviglia quarantatré anni fa, Susana Martín Gijón inizia il suo primo tour italiano domenica a mezzogiorno a Napoli per presentare in Floridiana, nell’ambito del «Festival del giallo», insieme a Luca Crovi, il suo noir storico, prima sua opera pubblicata in italiano, 1580: morte a Siviglia (Ponte alle Grazie, pagine 544, euro 18, traduzione di Elisa Leandri, Monica Magnin Prino, Tiziana Masoch, Ersilia Serri). La vicenda ha inizio nel porto della cittadina spagnola con una flotta delle Compagnie delle Indie in partenza per il Nuovo Mondo, scoperto meno di un secolo prima, alla ricerca di nuovi tesori per la corona iberica. Tutto è pronto quando sulla polena della nave da guerra che ha il compito di scortare la spedizione appare la pelle di un volto di donna, scuoiato, dai capelli rossi. A indagare sono due amiche. Il romanzo ha inizio con un antico manoscritto ritrovato dall’autrice che ha la capacità rara di parlare di sesso con naturalezza e far rivivere di più di cinque secoli fa il clima di una città cosmopolita.

Chi sono le protagoniste, Gijón?

«Due ventenni che si conoscono fin da bambine, entrambe sono nate povere in un misero sobborgo ma ognuna ha scelto una strada diversa per sopravvivere alla fame. Una, di carnagione mulatta, è diventata a dodici anni prostituta del casino più frequentato di Siviglia, cantato anche da Lope de Vega. L’altra si è fatta suora ed è entrata nell’ordine delle carmelitane scalze non tanto perché avesse fede in Dio piuttosto per la fame di conoscenza, da monaca ha la possibilità di imparare a leggere e scrivere, di studiare. Le loro strade si riavvicinano quando a essere scuoiata è un’amica della prostituta».

Che città era Siviglia all’epoca?

«Aveva avuto uno sviluppo incredibile in pochi decenni. Era il porto dove partivano e attraccavano tutte le navi dirette in America o di ritorno. Tra le più floride d’Europa, era la città del peccato, del sesso, del crimine, della ricchezza, del potere enorme e della grande povertà. Era chiamata Babilonia».

Indagando sull’assassino, la suora e la prostituta, scopriranno una verità molto più grande di quanto si aspettino.

«Una verità che può mettere in discussione la supremazia coloniale spagnola. Alla storia delle due donne si intreccia anche quella di alcune tribù africane collegate con l’America».

Quanto tempo ha impiegato per scrivere questo romanzo?

«Per due anni ho fatto solo ricerche. Ho anche viaggiato per una settimana sull’esatta copia di un galeone spagnolo dell’epoca per capire come ci si potesse sentire durante una tempesta, quali rumori di legno e di vele si potessero avvertire».

Lei ha scritto undici romanzi in Spagna, il prossimo tradotto in italiano dopo questo?

«Il primo di una trilogia non storica, “Progenie”, in cui il serial killer uccide donne che sono ricorse alla fecondazione assistita lasciando nelle loro bocche un ciucciotto. È un giallo in cui rifletto sulla capacità femminile di scegliere tra essere madre o no, sulla pressione sociale, sui modelli di famiglia attuali. Uscirà tra qualche mese. Gli altri della trilogia hanno come sfondo i rischi del cambiamento climatico e gli allevamenti intensivi. Un’altra trilogia ha per protagonista un giornalista napoletano».

Ci dica qualcosa di più

«Lui aiuta una ispettrice a risolvere una serie di omicidi compiuti con armi antiche forse trafugate dai magazzini di Pompei».