A cinquant'anni dalla morte di John Ronald Renel Tolkien (Bloemfontein, 3 gennaio 1892 Boumemouth, 2 settembre 1973) gli eroi fantastici della saga del Signore degli anelli, grazie anche al cinema, sono più vivi che mai, lasciando nel buio le opere che il serioso glottologo e linguista britannico, docente di letteratura inglese nelle università di Leeds e Oxford, scrisse sul Medioevo sassone e celtico.

Il primo libro della saga, Lo hobbit, pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1937 e negli Stati Uniti nel marzo del 1938, entrò subito nell'elenco dei pochi libri universalmente consigliati per l'infanzia. Per avere più informazioni sul personaggio, si dovette attendere Il Signore degli Anelli, scritto tra il 1936 e il 1949. La storia del mite e pigro Bilbo Baggins, trascinato dallo stregone Gandalf in un'avventura in cui svolazzano draghi, emergono tesori sepolti e succedono decine di fatti incredibili, sconcertanti, pericolosi, mirabolanti che infiammano la fantasia e traducono in lirismo infantile il fervore di un professore che in Italia fu accusato di dogmatismo e tacciato come reazionario.

Tutto era iniziato per caso, dopo una serata trascorsa al pub. Si parlava di draghi e «il grosso lavoratore che era rimasto silenzioso succhiando la pipa, all'improvviso lanciò un'occhiata. Li ho visti di persona, disse con fierezza». Così un altro scrittore fantastico, C.S. Lewis, autore della serie Le cronache di Narnia, rievocò l'evento. L'incontro fortuito nel pub, spinse Tolkien a cominciare a trasferire sulla carta le avventure di quegli esseri minuscoli e simpaticissimi su cui da qualche tempo andava rimuginando: gli Hobbit. Di queste strane creature e altri mostri e personaggi strambi, nonché delle presenze soprannaturali che popolano l'universo medievale e le leggende celtiche, il professore e i suoi amici discutevano spesso.

Tolkien, annotò C. S. Lewis nel suo diario, «è un tipo piccolo e tranquillo, pallido e facondo. È sposato, ha quattro figli, pensa che il linguaggio sia la cosa più importante da trattare a scuola, che tutta la letteratura sia scritta per il divertimento degli uomini tra i 30 e i 40 anni, mentre la sua bestia nera sono gli studi liberali».

Il gruppo d'amici le cui idee collimavano in più punti, creò il club di discussione letteraria degli Inklings. Ogni giovedì si ritrovavano, e c'era sempre qualcuno che leggeva un testo fantastico in cui erano presenti draghi minacciosi e spaventevoli, ma stranamente buoni, elfi, orchi, nani, spiritualismo e religione; talvolta nel fantastico si inserivano critiche politiche e insofferenze contro l'incedere del modernismo, ma tutto era frullato in un contesto simbolico che nascondeva le posizioni politiche.

Tolkien scriveva per gli amici del pub, ma in modo disorganico. A dargli la spinta definitiva fu uno studente. Mentre esaminava alcuni compiti ebbe la classica folgorazione: «Uno dei candidati, misericordiosamente, aveva lasciato una pagina intonsa nel compito e io scrissi: "In un buco del terreno viveva un hobbit". Fu solo l'inizio, perché i progetti mi balenarono da soli, senza che dovessi lambiccarmi».

A pubblicare le avventure degli Hobbit però, Tolkien non ci pensava. Il romanzo lo completò per puro godimento, senza voler compromettere la fama di filologo che si era guadagnata in anni di giudizioso lavoro accademico. Gli amici entusiasti però ne parlavano ovunque, tanto che nel 1936 il manoscritto fu consegnato ad una casa editrice. Lo hobbit fu pubblicato e gran parte delle recensioni furono favorevoli, ma molti critici si rifecero, nel loro giudizio, a commenti che confrontavano il libro con Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol: «Ecco che siamo di fronte a un professore che si diverte con un argomento astruso». La risposta di Tolkien fu ironica: «Un professore che si diverte, in genere, mi richiama alla memoria l'immagine di un elefante che si fa il bagno».

Compiuto il primo passo, Tolkien accese la miccia. Cominciò a scrivere Il Signore degli Anelli, su invito dell'editore, ma anche per provare a se stesso se avesse abbastanza «arte, abilità e materiale per comporre una narrazione d'amplissimo respiro». Impiegò più di dieci anni per completare il suo capolavoro, e l'editore ebbe molti dubbi di fronte a un libro che poteva trasformarsi in un disastro economico: era un testo per adulti, con un prezzo di copertina per adulti, ma costituiva il seguito di un libro per bambini. Si componeva di tre volumi ed era più lungo di Guerra e Pace, pieno di versi, di cinque appendici, di lingue immaginarie e alfabeti di fantasia. Ma funzionò, e funziona ancora, come succede a volte con le favole. Intanto, per l'autunno, alla Galleria d'arte moderna di Roma si annuncia una grande mostra proprio sulla compagnia di Tolkien.