«Rispetto al San Carlo il teatro Mercadante è stato interessato da fenomeni storici di scala nazionale a ogni passaggio d'epoca. Il Massimo, incendio a parte, è stato sempre rispettato nella sua sacralità; il Mercadante invece venne usato dai vari dominatori, o fu al centro delle temperie culturali dei periodi che ha attraversato». Così Tommaso Tuccillo, architetto, introduce il suo volume Il Mercadante, già teatro del Fondo. Storia di un teatro napoletano (Kairòs editore, pagine 288, euro 22.80) che viene presentato nel foyer del teatro alle 17.30.

È il secondo libro dedicato allo stabile partenopeo dopo Il teatro Mercadante. La storia, il restauro (Electa) di Tobia Toscano, del 1989, gli anni in cui a fatica il teatro stava riaprendo dopo oltre 20 anni di chiusura. Ma prima ci sono più di due secoli di storia per quello che inizialmente era chiamato Real Teatro del Fondo della Separazione dei lucri, sorto nel 1777: «Il denaro per realizzarlo venne preso dalla cassa regia del Fondo di Separazione dei lucri fra Militari, nata dopo l'espulsione dei gesuiti dal regno per amministrare i beni a loro confiscati» spiega Tuccillo. «Ferdinando IV volle dare alla città un secondo teatro reale e lo eresse a poca distanza dal maggiore, forse in memoria di ciò che aveva compiuto suo padre Carlo III. Il re si era reso conto di come la nobiltà, pur frequentando il San Carlo, amava anche sciamare tra i piccoli teatri dell'opera buffa». Realizzare un nuovo spazio secondo l'autore fu un modo di istituzionalizzare il genere buffo e la commedia dell'arte, ancora considerati minori. Con la restaurazione dopo il periodo napoleonico il teatro recuperò la sua funzione operistica ed ospitò musicisti come Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi, mentre tra la fine dell'800 e gli inizi del 900 vi fu di scena la grande prosa: Adelaide Ristori, Fanny Sadowski, Ermete Zacconi, Eleonora Duse, Sarah Bernhardt. Anche le glorie locali Antonio Petito, Eduardo Scarpetta, Roberto Bracco frequentarono il palco di piazza Municipio che nel frattempo, nel 1870, aveva preso il nome del compositore Saverio Mercadante.

«Qui andò in scena la prima serata futurista, nel 1914, conclusa con un lancio di verdure e frutta da parte dei conservatori verso i curiosi innovatori. Filippo Tommaso Marinetti raccolse un'arancia, platealmente la sbucciò e la addentò in segno di sfida», ricorda l'autore. Il teatro fu tra i primi ad avere anche funzioni cinematografiche: «Venivano proiettati film per esaltare il colonialismo, poi nel ventennio fascista l'Opera nazionale balilla richiese la sala per le serate di Zietta Liù, il personaggio animato da Lea Maggiulli Bartorelli che raccontava fiabe ai bambini a fini propagandistici». Il regime provò persino a usarlo per una serata di esibizione del pugile Primo Carnera che nella forza e nella mole mastodontica doveva incarnare l'italiano ideale, ma il Comune bocciò l'idea: «La boxe doveva restare fuori dal palcoscenico in cui andavano in scena gli spettacoli di Gabriele D'Annunzio e Luigi Pirandello».

Nel dopoguerra il teatro incontrò la politica e la tv: ospitò alcuni convegni del Psdi con Giuseppe Saragat e furono effettuate le riprese Rai degli spettacoli della Compagnia dei Quattro di Franco Enriquez, prima che un sinistro presagio ne anticipasse la chiusura: «Dicembre 1962. In "Tarantella con un piede solo" diretta da Andrea Camilleri si ironizzava sulla polizia, la procura di Napoli fece arrestare regista e attori. Lo scrittore siciliano ha detto che il personaggio di Montalbano nacque anche per far pace con le forze dell'ordine dopo questo avvenimento». Nel 1963 per «gravi problemi di staticità» si abbassò il sipario. Dopo oltre 20 anni di lungaggini burocratiche e guerre di appalti, nel 1986 ci fu il primo evento di riapertura, una mostra su Eduardo De Filippo a 2 anni dalla morte, poi andò in scena l'allestimento di Roberto De Simone della «Histoire du soldat» di Stravinskij: «Ma bisognerà aspettare la stagione 1995-96 per un vero cartellone completo, prima della rinascita e del nuovo periodo di splendore culminato nel 2015, quando è stato riconosciuto come Teatro Nazionale».

Il volume è corredato da un ricco impianto iconografico: i disegni architettonici della costruzione, i progetti di restauro, tra le rarità l'immagine di un sipario di metà 800 realizzato da Michele De Napoli che Tuccillo ha scovato a Terlizzi, cittadina natale del pittore.