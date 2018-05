Totti, autobiografia in arrivo: «Sto scrivendo la storia della mia vita»

Sto lavorando con @RizzoliLibri e @PaoloCond ad un progetto per me molto importante... novità in arrivo! pic.twitter.com/T1fOZl3Wsk — Francesco Totti (@Totti) 28 maggio 2018

Lunedì 28 Maggio 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sto scrivendo la storia della mia vita, sia calcistica che extracalcistica». A un anno esatto dal ritiro al calcio Francesco Totti annuncia con un post pubblicato attraverso i suoi canali social l'intenzione di produrre un'autobiografia ufficiale. Il libro, spiega l'ex capitano dellaRoma, uscirà in autunno, sarà scritto assieme al giornalista Paolo Condò e pubblicato da Rizzoli. «Per me si tratta di un progetto molto importante, piano piano svelerò i dettagli» aggiunge Totti in un video diffuso su internet.