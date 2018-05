«Troppi diritti», al San Carlo l’Italia vista da Barbano

Da Scampia al San Carlo con al centro del dibattito i diritti. Dopo il lancio del progetto per lo sviluppo delle periferie napoletane «Il Sabato delle Idee» fa tappa al Teatro San Carlo (con ingresso libero) per la presentazione del volume del direttore de «Il Mattino», Alessandro Barbano: «Troppi diritti. L’Italia tradita dalla libertà» (Mondadori Editore).





Ad aprire il dibattito, coordinato da Federico Monga, vicedirettore de «Il Mattino», ci saranno Lucio d’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Gaetano Manfredi, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il fondatore de «Il Sabato delle Idee», Marco Salvatore, direttore scientifico dell’Irccs Sdn di Napoli. Per discutere dei temi del libro ci saranno, insieme con l’autore, Massimo Adinolfi, docente di Filosofia della comunicazione all’Università di Cassino ed editorialista de «Il Mattino»; Biagio De Giovanni, già presidente della Commissione per gli affari istituzionali dell’Unione europea e rettore emerito dell’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale»; Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura; Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, Serena Sileoni, vicedirettore dell’Istituto Bruno Leoni «Idee per il libero mercato».

