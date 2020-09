Trump, Gennaro Sangiuliano aggiorna la biografia del presidente degli Stati Uniti

Ultimo aggiornamento: 16:07

Alle Primarie repubblicane di 4 anni fa, pochissimi avevano visto innon solo il futuro presidente Usa ma finanche il designato alla sfida con Hillary Clinton.Ora la storia si ripete. «Eppure sarebbe prudente non dare sicuramente per sconfitto il Tycoon alle prossime Presidenziali di novembre nella sfida contro il democratico Biden» avvisa il direttore del TG2,, con una nuova versione della biografia “Trump, un presidente contro tutti” (Mondadori). Rozzo, incolto, arrogante, sessista: così viene dipinto Trump. Ma va anche detto che il risultati (fino al Covid) messi a segno in economia sono notevoli e tutt’altro che frutto di una gestione improvvisata della Casa Bianca.