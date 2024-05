Un posto al sole, Marina Tagliaferri al Salone del libro di Torino

Marina Tagliaferri, approda al Salone internazionale del libro di Torino. L’appuntamento con la rinomata attrice è fissato per domenica 12 Maggio alle ore 17,30 presso lo stand dellaRegione Campania. Presenterà “Un posto in scena”, la sua ultima fatica letteraria.

Il libro è stato pubblicato dalla Giannini Editore, storica casa editrice della città di Napoli. Con la Tagliaferri, interverrà anche Giulia Giannini, della casa editrice Giannini.



Un incontro per parlare di teatro con la Tagliaferri, volto noto dello spettacolo e amatissima dal pubblico italiano per essere una delle protagoniste della fiction televisiva più longeva di Italia: “Un posto al sole”, in onda da più di due decenni su Rai 3. La celebre attrice dona al suo pubblico un libro che racconta scena e retroscena della sua lunga ed intensa carriera teatrale, narrando, con piglio vivace, travolgente e autentico, storie, ricordi, trucchi e modalità di quello che lei chiama il mestiere più bello del mondo.

È il lungo racconto di una carriera, ma anche di una passione e di vita, tanto più universale quanto più nasce dalla sua vicenda personale.

Racconta di quelle “sliding doors” che sono nell’esistenza di ciascuno, di quelle scelte, spinte dalla folle passione, e che poi ti cambiano la vita.

Te la incanalano nel verso giusto, e ti fanno stare bene. Perché, come dice la Tagliaferri, la recitazione è uno dei pochi modi per entrare in connessione con la parte più profonda di noi, il nostro “Sé”. In questo Sé in realtà, c’è tutto quello di cui avremmo veramente bisogno. Può curarci il corpo e l’anima. Può salvarci la vita e forse salvarla ad altri.

Lo studio, l’Accademia, le tournées: i capitoli si susseguono veloci, dando spazio anche ai numerosi incontri con personaggi speciali, da Carmelo Bene a Vittorio Gassman, da Paola Borboni a Giorgio Albertazzi, a tanti, tanti altri. E nel finale trova spazio anche la sensazionale esperienza di “Un posto al sole”.

Un volume da non perdere, arricchito con molte immagini di scena e di vita. Una delle grandi attrici del teatro e della televisione italiana che si rivela, con questo libro, anche una grande narratrice e che nel 2024 festeggia, anche con queste pagine, i suoi 50 anni di carriera.