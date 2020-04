Una risata per sconfiggere i giorni di noia: esce il nuovo libro di Lello Marangio

Come trasformare la noia in una inizione positiva. "Può capitare a tutti di trascorrere una lunghissima giornata di merda. Alzi la mano a chi non è successo! La giornata di merda è sempre in agguato, ricordatelo. E ci vuole davvero poco per imbattersi nella propria: la perdita del portafoglio, una diarrea improvvisa, l'auto in avaria sull'autostrada, una lite con il vicino, una rapina a mano armata. E ancora: la rottura di un tubo che ti allaga la casa, la metropolitana ferma, una gravidanza non prevista della vostra amante, il Pin del Bancomat che non ricordi più, tutte cose possibili e probabili ma che sicuramente non troverete in questo libro. Qui troverete altre cose, dieci storie divertentissime, con tanti protagonisti e un unico denominatore in comune: a tutti toccherà una lunghissima giornata di merda". Lello Marangio torna in libreria con una Lunga giornata di merda (ed. Homo Sapiens, 15 euro). Vincitore del premio Rufolo 2019 l'umorista è autore dei testi di molti comici napoletani, tra cui Peppe Iodice. © RIPRODUZIONE RISERVATA