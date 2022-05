Commissario Ricciardi e Bastardi di Pizzofalcone,un magazine con quattro storie a fumetti inedite

Il 25 maggio sarà disponibile in edicola il nuovo magazine con quattro storie a fumetti inedite, tre sul Commissario Ricciardi e una sui Bastardi di Pizzofalcone. Il Commissario Ricciardi Magazine, curato da Luca Crovi e Graziano Frediani, con la copertina di Daniele Bigliardo e il coordinamento della Scuola Italiana di Comix.

Il racconto di una giornata strampalata dell’usciere Sebastiano Ponte. Un’indagine del commissario Ricciardi in cui sono coinvolti Umberto II e sua moglie in vacanza a Villa Rosebery a Posillipo. La morte tragica di un giovane guappo legato a Bambinella. Le vite passate che pesano sulla quotidianità dei Bastardi di Pizzofalcone. Un viaggio nell’immaginazione che svelerà l'anima dei personaggi più amati creati dalla penna di De Giovanni.

«Il brutto della scrittura è che si tratta di un’attività solitaria...Lavorando con i fumetti si diventa invece parte di una squadra. Quando ho scritto gli ultimi romanzi di Ricciardi già Sergio Bonelli Editore era al lavoro sulle graphic novel. Avevo in mente i disegni delle tavole che mi hanno influenzato, soprattutto, per quanto riguarda l’illuminazione: le luci e le ombre sono così vivide da entrare a far parte della scrittura. La luminosità delle tavole è entrata nelle mie storie, rafforzando ancora di più il rapporto biunivoco tra romanzi e fumetto.» afferma l'autore Maurizio De Giovanni.