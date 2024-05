Dopo essere arrivata al successo con Naditza, la ladra ribelle di «Mare fuori», Valentina Romani, nata nella capitale 27 anni fa, ha recitato con Nanni Moretti in «Il sol dell’avvenire» e, il mese scorso, è stata scelta come coconduttrice di «Viva la danza» con Roberto Bolle. Oggi esce il suo primo romanzo Guarda che è vero (Rizzoli, pagine 212, euro 16,50) che presenta, insieme a Eleonora D’Amore, alle 17,30 alla Domus Ars, a Santa Chiara. Protagonista della storia è una ragazza che dopo una esperienza come commessa in libreria inizia a lavorare come baby-sitter e come barista a Roma. Per lei sarà un’estate piena di scoperte e sorprese.

APPROFONDIMENTI A Napoli inaugurata la mostra “Il sacro telo, la Sindone” Massimo Osanna, Mondo nuovo: storie di Magna Grecia Costiera amalfitana segreta: viaggio tra le dimore leggendarie

Inizia il suo tour di presentazioni a Napoli, Romani. Una dichiarazione d’amore?

«Qui ho lasciato il cuore, il grande pubblico mi ha conosciuta soprattutto dopo la fiction ambientata nel carcere minorile di Nisida, ho sentito come mio dovere, piacevole dovere, omaggiare la vostra città e dimostrare quanto sia forte il mio legame con voi».

Cosa ti è rimasto di Naditza, che lei ha definito una «zingara napoletana»?

«Io e lei siamo diverse in tanti aspetti. Naditza è più impulsiva e coraggiosa di me».

Non vi accomuna niente?

«La solarità. Se ho imparato a pensare, agire e guardare il mondo come un fiore di primavera è grazie al clima che ho avuto la possibilità di respirare a Napoli, città solare per antonomasia. La difficoltà più grande è stata imparare la lingua. Un’espressione in particolare ancora mi tormenta, a volte me la sogno la notte».

Quale?

«”Dicetencello a isso. L’ho ripetuto non so quante volte, sembra quasi uno scioglilingua».

Nella vita di tutti i giorni le capita di usare qualche parola in napoletano?

«C’è la parola “’ngopp’” che mi viene ancora naturale pronunciare quando prendo appuntamento con qualcuno. Dico: “Va bene, allora ci vediamo ‘ngopp’ ‘o ristorante”. Ne approfitto e invito i napoletani: “’Uagliù, ci vediamo oggi pomeriggio ‘ngopp’ ‘a chiesa sconsacrata vicino a Santa Chiara».

Chi è la protagonista del romanzo?

«Una ragazza di 24 anni, sveglia, con una grande passione per i libri, una predilezione per la fantascienza anni 50, con idee confuse sul futuro e una tendenza a dire sempre ciò che pensa. Proprio a causa della sua franchezza ha perso il primo lavoro, quello in una libreria. Il lettore la incontra mentre fa la baby-sitter a un bambino di sette anni della Roma bene. I due sono molto simili».

In cosa?

«Entrambi osservano il mondo senza filtri e non hanno nessun limite nel porsi domande. Anche io ho badato a un bambino e so quanto si possa imparare dai piccolini. La mia protagonista imparerà che dire sempre la verità non significa essere altruisti e che il peccato più grande per un essere umano è mentire a sé stessi. E conoscerà anche l’amore».

Lei si sente ancora un po’ bambina, o meglio, come dice, un po’ «salama»?

«Per certi versi ho maturato un sano cinismo, che nella vita ci vuole. Sono anche andata a vivere per conto mio».

Da sola o in coppia con Nicolas Maupas, il «chiattillo» di «Mare fuori»?

«Non rispondo a questa domanda, sono molto riservata».

Dove la vedremo prossimamente. È vero che sarà la moglie di Mike Bongiorno nella serie a lui dedicata?

«Nella serie poliziesca che uscirà in autunno, “Gerry”, in cui sarò una viceispettrice, quindi passo dall’altra parte della barricata rispetto a “Mare fuori”. E dopo, nella seconda stagione di “Tutto chiede salvezza”».