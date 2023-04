Valerio Gargiulo, la cucina napoletana in islandese: «Uppskriftir Valerios frá Napólí»

Sbarcato per la prima volta in Islanda nel lontano 2001 con la famiglia, Valerio Gargiulo è rimasto folgorato dall'incantevole bellezza dell'isola degli elfi, e tra storie, racconti e aneddoti, sempre più sentiva crearsi un legame col paesaggio lunare che lo circondava. Arrivato lì per il battesimo della sua prima nipotina, gli viene raccontata la prima storia che avrebbe segnato l'inizio della sua «love story» col «popolo nascosto».

Da lì inizia un via vai tra Napoli e l'Islanda, ma quando torna in patria, non può non tornare con la mente all'aria fredda che sferza le guance, e la magia che lo circonda quando è lì.

Arriva il 2012 e dopo la laurea in legge, decide di sistemarsi e restare sull'isola ghiacciata, così diversa sia nel clima che nelle tradizioni: «Le condizioni climatiche non sono le preferite dei napoletani; 4 mesi di buio, e 4 di luce, con qualche giornata normale nel mezzo. Il clima è estremo, ma il fascino che ha l'isola, mi ha aiutato ad accettarlo. Fascino che si può trovare anche nella società impostata in maniera totalmente diversa, in Italia vive il patriarcato, ma in Islanda è come se ci fosse il matriarcato. Sono le donne a comandare qui. Può sembrare un paese musulmano al contrario. La nostalgia di casa non si fa sentire in maniera straziante, mi piace di più vivere Napoli da turista che da cittadino, in quanto da turista senti più la tranquillità e la bellezza dei monumenti, e puoi goderti il movimento della città, mentre da cittadino sei distratto da quel movimento perché abituato a viverlo tutti i giorni. La nostalgia c'è, ma è costruttiva».

Inizia a scrivere i suoi primi libri, racconti dal genere fantasy, ispirati alle storie mitiche degli abitanti «nascosti» del posto, ma come lui era rimasto folgorato dalla bellezza islandese, gli stessi islandesi erano incuriositi dal nuovo «elfo» partenopeo, e da qui la decisione di portare la tradizione della cucina anche sulle tavole ghiacciate: «Gli islandesi sono molto legati alle tradizioni, ma non hanno l'amore per la cucina. Sono molto sbrigativi sotto questo punto di vista, a loro basta un sandwich, o cose del genere, per far fronte alla fame, però avevo notato che quando sui social postavo una foto di un piatto di pasta, o di qualcosa di diverso da ciò che erano abituati a “mangiare con gli occhi”, riscontravo non poco successo, e da qui l'idea di portare Napoli in Islanda, ed è nato “Uppskriftir Valerios frá Napólí”, un libro di ricette napoletane scritto in islandese. Il libro ha avuto molto successo già dai primi giorni dalla pubblicazione, e la cosa che mi aveva lasciato più sbalordito era che gli islandesi non sono soliti comprare cartacei, e nonostante il prezzo abbastanza alto a causa di spedizione e tasse, dopo un mese ne erano già state vendute oltre 120 copie. Il libro contiene 20 ricette della cucina napoletana tra cui anche i prediletti gnocchi alla sorrentina, tutte ricette semplici, l'unica che potrebbe risultare più difficile è quella della sfogliatella fatta in casa».

Non è la prima pubblicazione in islandese, tra le precedenti opere ricordiamo «I racconti di Elvira» : «Questo libro è dedicato a mia madre, scomparsa nel 2020. Quando era in coma mi sono chiesto cosa vedesse, cosa sentisse, cosa provasse, e quindi è nata l'idea di scrivere un racconto in un mondo parallelo, dove lei era la protagonista e intratteneva il tempo in questa stanza raccontando storie, mantenendo sempre lo spirito sorridente, tipico napoletano, che mi ha trasmesso. Infatti, all'inizio qui è stata dura ambientarmi in quanto le persone sono molto più chiuse, se non ti conoscono tendono a pensare male, e all'inizio analizzavo il mio comportamento, pensando di aver sbagliato qualcosa io, ma poi ho capito che loro sono fatti proprio così, ad esempio a Napoli se offri il tuo posto a sedere in treno, ad una persona anziana, lei ringrazia, e accetta, in quanto gesto di educazione e gentilezza, normale per noi italiani, qui invece è più difficile che accada, ma non deve essere presa sul personale, abbiamo modi e costumi differenti, non sono uguali».