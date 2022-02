«Venire al mondo», il libro di Giordano racconta come girare il mondo con 10 euro al giorno

Un viaggio di circa tre anni in giro per il mondo spendendo solo 10 euro al giorno. È questo l'enorme diario di bordo racchiuso nel libro Venire al Mondo di Raffaele Giordano, trentasettenne partito nel 2017 dal piccolo comune di Corbara per raggiungere i 5 continenti.

Gli 860 giorni di viaggio del giovane corbarese sono riassunti nel libro autoprodotto da Giordano e disponibile su tutte le piattaforme online. La pubblicazione, ovvero una raccolta dei 5 diari di viaggio che hanno accompagnato l'autore nei circa 3 anni di viaggio intorno al Mondo, racconta di sudore e sangue, di fresche notti insonni e di una solitudine sana, che ha dato la possibilità a Giordano di ascoltarsi e rinascere.

Un racconto nato dopo aver lasciato una vita perfetta, quella che Giordano normalmente conduceva nell'Agro nocerino sarnese prima di partire per il suo viaggio, che lo stava danneggiando in tutti i sensi.

All’interno del libro però sono riportate in ordine cronologico tutte le avventure e le insidie affrontate da Giordano, le tribù e le persone conosciute lungo il viaggio, gli incontri con animali più o meno pericolosi, addirittura i canti degli sciamani durante i riti di medicina..

«L’unico profumo che sentirai tra le pagine di questo libro sarà quello della libertà del peso che ne consegue», afferma l'autore, orgoglioso di poter trasmettere agli altri le stesse emozioni vissute in giro per il Mondo.