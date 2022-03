Vera Foto, ecco la guida completa per gli appassionati dell'obiettivo

“Vera Foto”, una guida al mondo della fotografia per tutti coloro che amano l'obiettivo. E' il libro scritto da Fernando Alfieri, 51 anni, fotografo, giornalista e docente. La finalità del volume (edito da Homo Scrivens) è di trasmettere ad appassionati e fotoamatori evoluti la tecnica della fotografia, con argomentazioni chiare e complete ma non pesanti, seguendone l’evoluzione nella storia dell’ottica dal 300 a.C. passando per i padri della fotografia con aneddoti sulla vita e l’opera che pochi conoscono.

Il libro arriva poi a trattare la fotografia dal punto di vista tecnico, con confronti tra la fotografia di ieri e quella di oggi (pregi e difetti). Un vademecum per il fotografo del terzo millennio, insomma: dallo smartphone alla macchina professionale. Il volume si apre con un emozionante testo di Sandro Iovine, giornalista, critico e curatore dal titolo “Rispettiamo la fotografia” per poi terminare con un pensiero personale di Fernando Alfieri dal titolo “la Fotografia secondo me”.

Alfieri nella sua carriera ha seguito tanti eventi con al centro sempre Napoli, dall'America's Cup di vela alla visita di Papa Francesco nel marzo del 2015. Docente di fotografia per progetti scolastici e di corsi di formazione, ha ricevuto tra l'altro il primo premio per la fotografia al “Premio artistico Napoli arte e rivoluzione” edizione 2014.