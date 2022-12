«Le Notti di Cliffmouth è il romanzo di esordio di Mattia Manfredonia

Le Notti di Cliffmouth è il dark fantasy di esordio di Mattia Manfredonia, edito per la nuovissima casa editrice LUMIEN. Mattia, classe 91, nonostante sia cresciuto affacciandosi su spiagge soleggiate della penisola, da anni immagina la tetra e piovosa regione di Vespria, dove grotteschi esseri si aggirano tra le foreste e le luci spettrali dei Sabba rivelano i traffici occulti delle streghe.

Le Notti di Cliffmouth ha una trama investigativa, ricca di colpi di scena e di rivelazioni scioccanti. Un romanzo ambizioso, dove gli elementi classici della narrativa fantastica, come la presenza di elfi, nani e orchi, vengono riscritti o amalgamati in modo originale.

È un fantasy, ma è anche un thriller, un romanzo di investigazione, e, a tratti, un horror.

La trama non è stata scritta, ma architettata. Ogni particolare ha un suo perché, un retroscena, un senso, una spiegazione. Scovarne i collegamenti e lanciarsi in mirabolanti riflessioni è quanto faranno i personaggi, ma leggendolo sarà impossibile resistere alla tentazione di imitarli.