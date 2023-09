Voglio chiederglielo anche io: perché nel 1909 si ritirò dalle scene?

«Semplicemente perché non sentivo il bisogno di recitare più, di quattrini ne avevo guadagnati quanti ne bastavano per me e per tutta la mia famiglia. Fatemi essere immodesto, avevo raccolto così tanti applausi da non sentirne più il desiderio. Pensai che 50 anni di scene potevano bastare».

Qual è stato il suo più grande insuccesso?

«Uno solo e fin troppo noto. Ci hanno ricavato anche un film, mi risulta. Fu Il figlio di Iorio, la parodia dell'opera di Gabriele D'Annunzio. Non mi ci voglio più soffermare».

Il suo più grande successo, invece?

«La Santarella, che mi procurò tante soddisfazioni e guadagni. Fu replicata per 120 sere consecutive al teatro Sannazaro. Con quei guadagni, mi feci la bella casa al Vomero, che porta il nome della commedia».

Quella in via Sanfelice, con la scritta «Qui rido io»?

«Già, lo sanno in molti, ora. Il regista Mario Martone l'ha resa famosa anche ai non napoletani».

Che idea aveva del teatro napoletano?

«Ho sempre pensato che lo spirito di un popolo è così complesso che a renderlo ci vuole solo un capolavoro. E io per capolavoro intendo un'opera che abbia repliche numerosissime e successo sempre crescente di pubblico e di cassetta. Formula semplice, no? Ma provate a realizzarla come ho fatto io. Per questo, ho ricevuto attacchi sempre più furiosi e a volte velenosi da Roberto Bracco, o da Salvatore Di Giacomo».

Crede che Bracco ce l'avesse con lei?

«Non mi sopportava proprio, mi considerava leggero, poco originale. Non riconosceva che ero stato autore di ben 70, dico 70, lavori teatrali fra commedie originali e riduzioni. Invidie, forse. Ma ci ero abituato. Mi sono sempre considerato un uomo venuto al mondo per far ridere gli altri, anche se ho dovuto piangere tanto per mio conto prima di diventare felice. Anzi, scusatemi il giro di parole, don Felice. Sciosciammocca, naturalmente».

La sua maschera del teatro napoletano, che soppiantò Pulcinella?

«Tanto di cappello al grande Antonio Petito, l'ultimo grande Pulcinella del teatro napoletano. Ma, dopo la sua morte, c'era bisogno di innovazione. Mi risulta lo abbia scritto anche Goffredo Fofi che mi riconosce di aver seguito le trasformazioni evidenti di una società riportandole al teatro e buttandole in risa».

Come conobbe Petito?

«Mi presentai da lui al teatro Nuovo con una lettera di mio padre, che era un suo vecchio amico. Mi disse, ma tu fossi asciuto pazzo? Voleva scoraggiarmi. Inutilmente. Mio padre tentò allora con Andrea Natale, attore di compagnia al San Carlino. Mi presentò al capocomico Tommaso Zampa. Ricordo il mio debutto nella rivista Cuntiente e guaie. Un piccolo ruolo da 16 parole».

E il primo contratto?

«Avevo 15 anni, firmai una, come si diceva, scrittura teatrale con l'impresario Salvatore Mormone il 22 ottobre 1868. Poi un crescendo: scrissi le prime commedie, mi vennero a vedere Petito e altri attori famosi. Nacque Sciosciammocca».

Vero che l'applaudì anche il re Vittorio Emanuele II?

«Sì, era il 1874. Venne al San Carlino dove esordiva la mia prima commedia di Sciosciammocca. Quante risate si fece! Due giorni dopo fui chiamato alla reggia, dove il cavaliere Paolino mi consegnò una busta con 500 lire. E, dovete sapere, che per 3 mesi il re non mancò mai al San Carlino e quando partì da Napoli lasciò a ogni attore della compagnia la paga di un mese. A me regalò un orologio con catena d'oro. L'ho sempre tenuto con me».

Che ricordo ha di Petito?

«Aveva l'aspetto di un canonico di provincia. Preciso, abitudinario. Amava le paste cresciute in friggitoria. Morì in scena, con il costume di Pulcinella. Io c'ero quella sera. Convulso e tremante, mi gettai su quel cadavere coprendogli il volto di baci e lacrime».

Ha avuto tante donne, vero?

«Il teatro e le donne sono stati la mia passione. Mi sono piaciute le femmine che ho avuto, quelle di pochi attimi e quelle di una vita che mi hanno dato dei figli. Non importa se ufficiali o meno. A modo mio, volevo loro bene e tutti sono ben riusciti».

Vero che le scrisse Enrico Caruso?

«Sì, eravamo amici, mi chiese copie di Il figlio di Iorio che tanto chiasso aveva suscitato sui giornali del mondo intero, mi scrisse. Fu dopo che fui assolto dall'accusa di plagio. Mi hanno apprezzato tante persone importanti. Giovanni Bovio scrisse che sapevo tenere in pregio ed a cuore le glorie d'arte del mio paese. E, al mio funerale, il figlio Libero disse che mi piangeva tutto un popolo».

Grazie. Vuole aggiungere qualcosa?

«Solo dirvi che ho sofferto per chi mi giudicava con sufficienza. Ai miei funerali, la città si fermò. Era il mio pubblico. Ammetto, forse ho polemizzato troppo, ma ho lavorato e prodotto assai di più. Nel mio necrologio, la mia famiglia scrisse di tesori inesauribili nella mia arte gioconda. Anche se ero un burbero, mi amavano».