Autobiografia di Woody Allen, a poche ore dall'uscita, al top delle vendite online

A meno di 24 ore dalla pubblicazione,

A proposito di niente

, l'autobiografia tanto attesa del regista e attore Woody Allen - pubblicata in anteprima mondiale da La Nave di Teseo - ha raggiunto subito i vertici dei principali store on line.



È infatti al primo posto di iBooks, terzo ma in ascesa su Amazon e in rapidissima salita su Ibs, Kobo e nelle altre piattaforme. Uscita lunedì 23 marzo in ebook (euro 15,99), l'autobiografia sarà nelle librerie italiane con un volume cartaceo di 400 pagine (euro 22) il 9 aprile nella Collana Oceani de La Nave di Teseo con la traduzione di Alberto Pezzotta.



In

A proposito di niente

, Allen racconta dei suoi primi matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi con l'amata e divertente Louise Lasser, che evidentemente adora ancora. Racconta anche della sua storia e dell'amicizia eterna con Diane Keaton. Descrive la sua relazione personale e professionale con Mia Farrow, che ha dato vita a film divenuti classici fino alla loro burrascosa rottura, per la quale l'industria dei tabloid ancora li ringrazia.



Afferma di essere stato il più sorpreso di tutti quando a 56 anni è iniziata una relazione romantica con la ventunenne Soon-Yi Previn, diventata una storia d'amore appassionata e un matrimonio felice che dura da oltre ventidue anni. Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e non poca confusione, un'icona della cultura mondiale racconta, non richiesto, la propria storia.

Ultimo aggiornamento: 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA