Yuri Buono presenta mercoledì il libro di poesie «Napoletanima»

Mercoledì il giornalista appassionato di tradizioni, Yuri Buono, presenterà a Piano di Sorrento il suo libro di poesie. Si intitola Napoletanima la raccolta di poesie che Yuri Buono, giornalista poliedrico, ha dedicato alla città di Napoli.

Mercoledì, alle ore 20 ne discuterà a cuore aperto con la storica dell'arte Assunta Vanacore, con la quale condivide la passione per la città, ma anche per il vino e i prodotti tipici locali. Nell'ottocentesca Villa Fondi De Sangro, riecheggeranno i versi in lingua napoletana e anche le note di alcune canzoni della nostra tradizione, intonate dallo stesso Yuri che eccezionalmente porterà con sè la sua chitarra.

Dopo il saluto di Giovanni Iaccarino, Assessore alla Cultura, al Turismo e allo Spettacolo della Città di Piano di Sorrento, Assunta Vanacore, introdurrà l'autore e leggerà qualche poesia.

L'evento si inserisce nella Rassegna "Città che legge" e nel fortunato programma "Estate Blu davanti al Golfo di Surriento", suggellando il legame esistente tra la Bellezza degli scenari che offre Piano di Sorrento e Napoli, con la sua storia e la musicalità del suo linguaggio, capace di toccare il cuore di chi ascolta.

Yuri Buono racconterà a modo suo la città di Napoli, che nel libro divide in quattro macro aree.

L'autore afferma infatti: «È il racconto di un mondo: il mio, di una Napoli che "si fa in quattro", tra Munno Antico, Fede, Napule e Ammore e di come un napoletano guarda a queste cose con un cuore aperto e sempre pronto a meravigliarsi».

Ispirato dai grandi Totò e De Filippo, scrive di "esperienze reali di vita: luoghi visitati, persone conosciute, emozioni provate.

Nessuna poesia è stata inventata. Sono tutte espressioni di quell'anima che si emoziona e compone".

Il panorama e l'eleganza della principesca Villa Fondi De Sangro faranno da cornice ad una delicata serata allietata anche dal suono di una chitarra che scandirà alcune delle melodie più gentili della canzone napoletana.