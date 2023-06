Mentre aspettiamo di vedere al cinema il film «Barbie» (20 luglio) e in tv la serie «And just like that 2», revival di «Sex and the city» (23 giugno su Sky), in libreria è uscito Zitella, un libro che riporta dignità all'esistenza di tutte quelle signorine che non saranno mai adorate da Ken né desiderate come Sarah Jessica Parker. Edito da Odoya/Off, è a firma della giornalista francese Marie Kock, nubile e senza figli, che mette subito in chiaro che a una povera zitella viene «attribuito ogni tipo di difetto: brutta, inacidita, che non si prende cura di sé, egoista, scontrosa, invidiosa, avara, trascurata e disattenta, frigida». Ma «Soprattutto, è quella che non è riuscita a trovare il tesoro, cioè un uomo». O almeno è così nell'immaginario datato e stereotipato che la parola zitella porta con sé.

Marie Kock ne ripercorre la figura nella storia, dalle recluse nelle torrette del Medioevo, alle caste nei conventi, alle beghine - nubili laiche che vivevano in comunità femminili - fino alle gattare dei nostri giorni. Personaggi femminili per le quali «la cultura pop mostra scarso interesse... le uniche che sono riuscite a ottenere un ruolo di primo piano sono zitelle transitorie». Una su tutte: la famosa Bridget Jones che però, alla fine, trova l'amore. Invece le zitelle non transitorie, soprattutto negli ultimi due secoli, sono state perlopiù comparse tratteggiate come donne incapaci di relazionarsi con l'altro sesso, sfortunate che non hanno trovato un marito con cui figliare, escluse dal mercato dell'amore e «della gnocca» per scarsa avvenenza fin dalla nascita o acquisita per trascuratezza (e quindi con dolo non discolpato!), sbeffeggiate anche dal grande Renato Carosone in «Chella lla» (Bertini/Taccani) quando canta «me ne piglio/ nata cchiu' bella/ e zitella restarrà».

Un destino infame, quindi, quello della zitella che però finora le è stato sempre attribuito dagli altri. Avete mai sentito infatti una donna dire di sé «Sono una zitella»? Una definizione denigrante che il politicamente corretto ha sostituito con il più generico «single», termine portatore di un universo valoriale ben più positivo e sostenuto anche da serie, film e romanzi. Tanto che molte ragazze e donne rivendicano con orgoglio di vivere da «singole». Libertà, indipendenza, nessuno a cui dover dare conto: «Smettere di aspettare l'amore significa innanzitutto riprendere possesso: del proprio corpo, del proprio cervello, del proprio tempo», scrive Kock. Eppure negli ultimi 50 anni il linguaggio rispettoso non ha inciso fino in fondo nella nostra cultura, perché ancora oggi arriva un momento nella vita di una donna, priva di marito e prole, che da single diventa zitella... E a deciderlo sono sempre gli altri che si sentono autorizzati a stigmatizzare le vite altrui. «"Tanto tu ormai rimarrai sola" si è presa il diritto (e forse anche il dovere) di sentenziare una mia zia, davanti a tutta la famiglia, durante un matrimonio al quale mi ero presentata non accompagnata. Anatema. Che mi ha gelata. E se invece questa condizione mi rendesse felice e l'avessi anche scelta? Chi può saperlo, se non io?».

È intorno a questa considerazione che si sviluppa il libro di Kock. «Questo libro è solo un'ipotesi», spiega, «forse è possibile... vivere una vita senza riempire le caselle a cui si è predestinati fin dall'infanzia, senza vivere con qualcuno o avere una relazione, di qualsiasi forma... È possibile avere voglia semplicemente di qualcos'altro». E costruisce questa sua ipotesi basandosi sulla tesi che per la società l'unica alternativa valida alla zitellagine è la vita di coppia. Che però non sempre nella realtà è sinonimo di felicità e nido dell'amore. Dietro le «power couples» legate dal denaro e dal patrimonio o le «coppie lifestyle» che basano la loro relazione su shopping/cibo/viaggi e sono organizzate sul consumo condiviso, ci sono «compromessi, accordi e rinunce necessarie» che possono diventare catene e obblighi. E «una zitella viene emarginata... perché non le si perdona di aver esposto, attraverso il suo rifiuto di entrarvi, l'orrore che la coppia e la famiglia possono rappresentare». È lo stigma che mette in esilio.

La vera scommessa è quindi cambiare radicalmente la percezione della zitella, ripensandola come una donna che decide tra tutte le opzioni possibili di vita, che può avere avuto esperienze di coppia, delusioni o lutti e sceglie di non riprovarci, che non accetta di accontentarsi e di ridimensionare le proprie aspettative o che semplicemente ha preferito dedicarsi solo a sé stessa. Qualsiasi sia la motivazione, se è una libera scelta non è passibile di giudizio altrui. E per scalfire pregiudizi perpetuati nei secoli, basterebbe riempire di nuovo significato anche le vecchie parole. Nella lingua originale il titolo del libro è Vieille fille, cioè vecchia ragazza. Ecco, come fa una ragazza a essere vecchia e viceversa? Ripartiamo da lì.