I frammenti degli affreschi della Schola Armaturarum di Pompei conquistano il web

Lunedì 12 Marzo 2018, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pompei. L'apertura social del professor Osanna nei laboratori chiusi al pubblico fa impazzire il web. Il direttore generale del Parco Archeologico, Massimo Osanna, continua a meravigliare il mondo con le foto scattate in ambienti vietati ai turisti. Le foto pubblicate su Instagram dei frammenti degli apparati decorativi e pavimentali della Schola Armaturarum, in fase di restauro, sono diventate virali.«Work in progress - scrive il professor Osanna - depositi di materia archeologica. Pompei laboratorio di restauro: ricomponendo i frammenti di affresco della Schola Armaturarum». Dopo il crollo del novembre del 2010 e la fine della vicenda giudiziaria, volta a scoprire i colpevoli del cedimento, sono iniziati i lavori di restauro dei meravigliosi affreschi della scuola dei Gladiatori. Parallelamente ai restauri della Schola Armaturarum è attiva una nuova campagna di scavi, avviata nel dicembre del 2017 in un’area mai indagata, che ha già restituito i suoi primi tesori. Lo scavo della Schola Armaturarum e’ solo il primo intervento, dopo più di vent’anni, in un' area ancora sepolta sotto la cenere e i lapilli dell’eruzione. L’ultima indagine aveva riguardato l’Insula dei Casti Amanti alla fine degli anni ’80.