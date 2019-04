Napoli, al Museo Archeologico dal 25 aprile la mostra su Corto Maltese

Mercoledì 17 Aprile 2019, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 18:55

Un affascinante e misterioso marinaio sta per approdare a Napoli: si svolgerà al Mann, dal 25 aprile al 9 settembre 2019, la grande mostra dedicata al maestro del fumetto mondiale Hugo Pratt. Intitolata Corto Maltese. Un viaggio straordinario, l’esposizione è organizzata da Comicon in sinergia con Patrizia Zanotti di Cong ed è inserita nell'ambito del progetto Obvia dell'Università di Napoli Federico II per il Museo Archeologico.La mostra raccoglie circa 100 pezzi tra tavole, schizzi, fotografie ed ingrandimenti e si presenta come un suggestivo e ricco percorso nel mondo di un personaggio solitario, ramingo, condottiero e marinaio al tempo stesso, imprevedibile e arguto nelle sue battute. L’esposizione rientra nel piano di cooperazione tra Mann e Comicon, con l’obiettivo di stabilire un’interazione e un dialogo tra l’archeologia e nuove forme artistiche, capaci di intercettare le passioni ed i gusti dei più giovani.«Aspettando Thalassa non potevamo trovare miglior compagnia di Corto Maltese! L'esposizione, la prima così completa che la città dedica a uno dei più grandi fumettisti mondiali, fa parte di un percorso di eventi, tra il Mann e i Campi Flegrei, verso «Thalassa. Mare, mito, storia ed archeologia» . Dal 25 settembre al marzo 2020 nel salone della Meridiana saranno allestite le meraviglie dell'archeologia subacquea del Mediterraneo conservate nei più importanti musei del mondo» dichiara il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini.