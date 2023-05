Alessandro Magno al Mann e i nuovi reperti di Pompei, doppio appuntamento con la cultura a Napoli

Doppio appuntamento con l'arte e la cultura a Napoli e dintorni, in programma lunedì 29 maggio. C'è la mostra "Alessandro Magno e l'Oriente", che si presenta alle 11.30 nell'auditorium del Mann, con le conclusioni dei lavori affidate al ministro Gennaro Sangiuliano, e il sindaco Gaetano Manfredi tra i relatori allo stesso tavolo organizzato dal direttore del museo Paolo Giulierini. Alle 17.30, sempre lunedì, è prevista l'inaugurazione al pubblico, con ingresso gratuito. E, a seguire, alle 18, performance musicale e coreutica a cura del centro nazionale di produzione della danza Körper.

A Pompei è invece fissata l'anteprima dei Nuovi scavi della Regio IX, in un’area di nuova indagine nell’ambito del progetto di tutela e manutenzione dei fronti di scavi del Parco archeologico. Il tutto, in presenza del ministro Sangiuliano, e ovviamente del direttore Gabriel Zuchtriegel. Al centro i primi ritrovamenti di reperti e vittime dell’eruzione del 79 dopo Cristo nel cantiere in corso.