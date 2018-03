Venerdì 9 Marzo 2018, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 13:45

Sarà inaugurata venerdì 16 marzo al castello Doria di Angri la mostra di arte contemporanea Abbraccio. L'appuntamento, in programma per le 19.30, è collegato alla Biennale di arte contemporanea di Salerno e punta attraverso l'esposizione di artisti provenienti da tutta Italia a diffondere messaggi sociali come la fratellanza, la pace e l'interscambio culturale. La mostra è stata organizzata dall'assessore alla cultura, Giuseppe D'Ambrosio, e resterà aperta al pubblico fino al 24 marzo dalle 17.30 alle 20.30.