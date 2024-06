«Anime», le foto di Michele Stanzione al Maschio Angioino

«Anime» al Maschio Angioino, Napoli. Settanta fotografie di Michele Stanzione compongono un viaggio che esplora i rapporti tra uomo e natura, spazi e corpi, in un percorso di metamorfosi, intimità e bellezza, esaltato dalla luce, che comincia dal Sannio (terra natia dell'artista) e prosegue in giro per il mondo (l'autore degli scatti espone anche in Cina e in altri Paesi). La mostra, allestita fino all'1 luglio, è curata da Massimo Scaringella con la direzione artistica di Milot e organizzata dall'associazione Millevolti in collaborazione con BlackArt. Prevede anche uno spazio per la videoart, che completa la narrativa visiva.

L'11 giugno alle 17 vernissage con una performance di Donna Carmela Santoro.