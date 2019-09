Street art, Arpaya vince il contest

Martedì 24 Settembre 2019, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pannello vincitore rappresenta un volto illuminato, molto colorato, con uno stile che ricorda i murales sudamericani; i richiami al pomodoro, che era il tema della gara, sono le varie tonalità di rosso che lo circondano. L’autore è lo street artist Arpaya, 37 anni, di Casoria, diplomato in grafica alle Belle Arti, che fa avanti e indietro tra Napoli e Milano e ora, grazie al premio per la prima edizione del «Costantino Cutolo street art contest», ideato dalla Fondazione Costantino Cutolo, avrà la la possibilità di misurarsi con uno spazio pubblico napoletano dopo aver disseminato di scheletri, i suoi soggetti preferiti, le periferie, da Gianturco al rione Luzzatti, da via Galileo Ferraris a Poggioreale.A giudicare le 30 opere in concorso e poi le 4 della finale, celebrata domenica scorsa durante il Napoli Pizza Village, sono stati lo chef stellato Niko Romito e Lino Cutolo, titolare della Compagnia Mercantile d’Oltremare che possiede il marchio “Ciao – il Pomodoro di Napoli”. Cutolo ha creato la fondazione e il contest in memoria del figlio Costantino, scomparso a 40 anni. La fondazione si occupa di promuovere il diritto all’accesso all’acqua, al cibo, alla salute e all’istruzione per l’infanzia in vari luoghi del mondo: l’ultimo progetto è la realizzazione di una mensa per 300 bambini ad Haiti.«La scelta di sostenere l’arte di strada nasce da due esigenze: dare alle iniziative della fondazione un’immagine più colorata che faccia da vetrina alle campagne umanitarie; e insieme associare la street art allo street food, di cui il pomodoro è l’ingrediente principale» dice Antonello Barone, tra i responsabili del sodalizio. Aggiunge Cutolo: «Per noi il pomodoro è energia allo stato puro e lo abbiamo voluto come tema della gara». Così è stato utilizzato dagli artisti in varie declinazioni, con risultati creativi come il pannello in cui il frutto è affettato e da ogni fetta si scorge un lato, suggestivo o amaro, della città.