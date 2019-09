L'artista Mimmo Paladino firma l'etichetta di una bottiglia di Falanghina. In occasione del concerto dell'Orchestra Filarmonica della Scala al Ravello Festival è stata celebrata la partnership tra la Fondazione Ravello e il Consorzio Sannio Tutela Vini, Capitale europea del vino 2019. Il coordinatore di Sannio Falanghina 2019, Floriano Panza, ha consegnato al direttore d'orchestra Lorenzo Viotti il manifesto celebrativo firmato dall'artista Mimmo Paladino e una Falanghina, la prima di 5.000 bottiglie da collezione prodotte da tutte le Cantine del Sannio, con il manifesto stampato sull'etichetta. Proprio Lorenzo Viotti ha debuttato sul podio scaligero lo scorso ottobre e nel 2017 è stato designato come migliore direttore emergente all'International Opera Awards. «Il palcoscenico internazionale del Ravello Festival e il talentuoso direttore Viotti - spiega Panza, sindaco di Guardia Sanframondi - hanno benedetto la nostra nuova etichetta in serie limitata. Una bottiglia di Falanghina contiene il sacrificio, la storia e la passione del popolo beneventano e, da oggi, esprime anche la creatività dell'artista sannita Mimmo Paladino».

Mercoledì 4 Settembre 2019, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA