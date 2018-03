Lunedì 12 Marzo 2018, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 11:06

Dal 15 Marzo fino al 3 maggio presso “Granstudio”, in corso Umberto I a Sant’Anastasia, sarà in esposizione «Artworks», la personale dell’artista Rossano Liberatore.La mostra, a cura della gallerista nocerina Antonella Ferraro, sarà allestita negli spazi dell’architetto Valeria Granata, attraverso un percorso immaginario ripercorrendo alcune delle fasi della pittura dell’artista: dai lavori di piccolo formato, che realizzano un puzzle, fino ad una piccola galleria di soggetti tratti dal quotidiano, per poi giungere alle grafiche.Artista lucano ma salernitano d'adozione, formatosi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, Liberatore unisce l'attività pittorica a quella di illustratore, segnando una serie di esposizioni e pubblicazioni in ambito nazionale.Attualmente vive e lavora tra Maratea e Salerno dove insegna disegno e storia dell'arte, dal 2012 collabora con l'Università della Svizzera italiana di Lugano, dove tiene lezioni di storia dell’arte e comunicazione visiva. Alcune sue opere sono state recentemente acquisite da collezionisti degli Stati Uniti, provenienti da Louisiana, Pennsylvania, Colorado, Connecticut, Nebraska.