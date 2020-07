“Banksy a Visual Protest”, l'artista ribelle in mostra al Chiostro del Bramante

Ultimo aggiornamento: 16:07

” aldi Roma dall’8 settembre. Posticipata a causa dell’emergenza coronavirus, la mostra con oltre 90 opere racconta Bansky, l’artista che con le sue opere ha conquistato il pubblico con ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta.In mostra diverse opere di Bansy: Love is in the Air, Girl with Balloon, Queen Vic, Napalm, da Toxic Mary, HMV, le stampe realizzate per Barely Legal, una delle più note mostre realizzate, ai progetti discografici e le copertine di vinili e CD. Con l’ingresso la possibilità di ammirare Raffaello con Sibille e Angeli, affresco appena restaurato e visibile, con una prospettiva straordinariamente insolita, al primo piano, da una grande finestra nella Sala delle Sibille.Raffaello e Banksy: due artisti divisi da 5 secoli ma più vicini di quanto si possa credere. Tra capacità innovativa, immagini divenute icone, muri dipinti, fama mondiale un incontro impossibile diventa reale, un dialogo aperto tra storie, mondi e arte.