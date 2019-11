La Bcp presente al Museo Virtuale delle Banche in Italia dell'Abi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La, che, nell’ambito delle sue attività istituzionali, opera per contribuire alla valorizzazione delle ricchezze culturali del territorio in cui è attiva da oltre 130 anni, ha aderito aldell’ABI.Il Muvir nasce con l’obiettivo di realizzare una grande esposizione digitale permanente di dipinti, sculture, fregi, fotografie, ceramiche, monete e arredi, custoditi nei palazzi e nelle collezioni private delle banche italiane.Si tratta di oltreche il settore bancario italiano contribuisce a tutelare, conservare e valorizzare.Fortemente legata al proprio territorio, la Bcp è orgogliosa di poter mettere a disposizione del grande pubblico, gratuitamente grazie all'innovativa piattaforma dell’Abi, la propria collezione d’arte.La collezione della Banca di Credito Popolare è il risultato di una ricerca storica e di importanti acquisizioni mirate che ha assunto, poco a poco, la fisionomia di una vera e propria raccolta dedicata alla scuola pittorica napoletana che ci racconta del profondo legame della Banca con il territorio in cui opera.La collezione d’arte è ospitata nel settecentesco Torre del Greco , sede della Direzione Generale, restaurato e riportato agli antichi splendori dalla Bcp negli anni Ottanta.