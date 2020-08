Benevento, arriva la VIII edizione premio internazionale Iside

Al via l'VIII° edizione del premio internazionale Iside e che interesserà la pittura, la fotografia, la scultura, le installazioni, la poesia, la prosa e la recitazione.



La tematica prima che venisse scelta dal comitato scientifico rappresentato dal dott. Maurizio Caso Panza, è stata segnalata da numerosi artisti ed in tal senso sono intervenute circa 180 espressioni di voto. Questo grande interesse dimostra l’affermazione del premio fra i più importanti d’Italia e che costantemente acquisisce nuovi riconoscimenti. Ci riferisce appunto Maurizio Caso Panza che il numero di artisti che già vi partecipano a prescindere dal bando è ragguardevole e se da un lato ci rende orgogliosi di questa fiducia dall’altro ci responsabilizza a fare sempre di più creando scenari espositivi all’avanguardia con metodiche-sensoriali nuove.



Il premio lo ricordiamo è nato dalla necessità di far conoscere in ambito nazionale ed internazionale il culto che la dea Iside ha avuto in Benevento in epoca imperiale Roma, un unicum fuori dall'Egitto. Benevento infatti, e' il luogo in occidente che presenta la maggiore concentrazione di manufatti egizi originali proprio dedicati alla Dea.



Si ricorda che la partecipazione è aperta a tutti gli artisti maggiorenni di qualsiasi stile e nazionalità e vuole sensibilizzare la collettività attraverso i suoi temi che per la nascente edizione sarà : “eroi quotidiani” in quanto è evidente che il rispetto per l’ambiente e come per l’Arte è un amore simbiotico verso il bello. Spesso lo scempio della plastica ovunque nasce dal cattivo o inesistente riciclo della plastica oramai inalienabile nella nostra epoca.



La tematica ancora una volta sarà la linea guida che poi concretizza l’esposizione della manifestazione che solo a titolo numerico ha consentito di far esporre dal suo nascere 512 artisti portati in esposizione con ben 890 opere, migliaia di visitatori, cataloghi cartacei stampati 1080, cataloghi in pdf scaricati dal sito del premio www.premioiside.com 97.000, giorni di esposizione fatti 56, libri presentati 14, convegni e corsi di formazione gratuiti 28, targhe e premi realizzati 138, accordi e protocolli con 34 enti e associazioni, migliaia di spettatori in vista. Diffusione e conoscenza del premio internazionale nel mondo avendo ricevuto contatti da 24 nazioni e soprattutto portato l’attenzione sulla conoscenza di Iside e della conoscenza di Benevento, della sua storia, della sua bellezza ovunque.



Non vi è dubbio che il gradimento della manifestazione ogni anno ha catalizzato l’attenzione nazionale ed internazionale del mondo dell’arte e per questo, l’opera, o per meglio dire le opere che ne determineranno un focus di arte di grande pregio.



Sul premio verrà redatto un catalogo che storicizza la manifestazione, i luoghi, le tematiche e che è anche scaricabile gratuitamente in file pdf dal sito www.premioiside.com . Il bando e tutte le informazioni in merito al concorso possono essere acquisite dal sito www.premioiside.com © RIPRODUZIONE RISERVATA