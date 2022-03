Biennale di Venezia, nominata la giuria per la mostra e assegnati due Leoni d'oro alla carriera

Adrienne Edwards (presidente), Lorenzo Giusti, Julieta González, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung e Susanne Pfeffer sono i membri della giuria della 59esima Esposizione internazionale d'Arte (23 aprile - 27 novembre 2022), I componenti sono stati nominati dal Cda della Biennale di Venezia su proposta della curatrice Cecilia Alemani. La Biennale Arte, con il titolo «Il latte dei sogni», si svolgerà tra i giardini e l'arsenale a Venezia, presentando 213 artiste e artisti provenienti da 58 nazioni. Saranno 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime partecipazioni nella Mostra, 1.433 le opere e gli oggetti esposti, 80 le nuove produzioni.

La giuria conferirà i seguenti premi ufficiali: Leone d'oro per la miglior partecipazione nazionale; Leone d'oro per il miglior partecipante dell'Esposizione; Leone d'argento per un promettente giovane partecipante dell'Esposizione». La giuria avrà anche la possibilità di assegnare una menzione speciale alle Partecipazioni nazionali; due menzioni speciali ai partecipanti alla Mostra internazionale «Il latte dei sogni». La cerimonia di premiazione e inaugurazione della Biennale Arte 2022 si terrà sabato 23 aprile 2022 a Cà Giustinian, sede della Biennale di Venezia; e la Mostra aprirà al pubblico lo stesso giorno alle 11.

Su proposta di Alemani, il Cda della Biennale ha già annunciato l'attribuzione dei Leoni d'oro alla carriera all'artista tedesca Katharina Fritsch e all'artista cilena Cecilia Vicuña sempre in occasione della 59esima Esposizione Internazionale d'Arte.