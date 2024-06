La mostra su Corrado Giaquinto alla biblioteca comunale di Molfetta

Alla biblioteca comunale di Molfetta la mostra “Corrado Giaquinto - Opere dalla collezione Bonasia” dedicata all'artista di origine napoletana, esponente di spicco del rococò internazionale, visitabile fino al 16 giugno 2024. La mostra è a cura di Gaetano Mongelli, organizzata dall’associazione Parthenope.

Chi era Corrado Giaquinto?

Nato nel 1702, figlio di Angela Fontana e Francesco Giaquinto, la sua prima e significativa formazione proviene totalmente dalla scuola napoletana, il suo svezzamento pittorico parte dalla bottega di Nicola Maria Rossi per poi proseguire sotto l’ala di Francesco Solimena, grande apripista della stagione barocca. Con la città partenopea instaurò un forte legame, non solo durante gli anni di preparazione pittorica; infatti, dopo una lunga e florida permanenza alla corte di Spagna, decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita proprio a Napoli, non a caso fu sepolto nella «Terra Santa» della chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini, in quanto membro di quella prestigiosa Arciconfraternita.

Le opere

Tra le opere provenienti dal mercato antiquario di Napoli svetta lo studio preliminare della tela con i Santi Ercolano, Turino e Ippolito, Martiri di Porto, dove si staglia uno scenario teatrale vivo di figure con un effetto di movimento coinvolgente che esaltano la materia guizzante e l’orchestra briosa di tinte e luci ben espresse nei tocchi veloci. Non meno importante l’olio su tela intitolato Sant’Agnese, ricco di colti rimandi ai grandi pittori della scuola barocca, in cui emerge il braccio lattiginoso della figura femminile e il drappo rosso che lo avvolge e ondeggia con grazia ed è insieme raffigurato un agnello dai colori carichi e lanosi. Corrado Giaquinto restituisce allo spettatore una miscela innovativa e intraprendente sul piano degli elementi scenografici e della resa compositiva che anima gli episodi religiosi e li consegna senza tempo.