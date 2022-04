«Di Fili e d'Altre Storie», le “connessioni” della D'Errico a Palazzo Serra di Cassano

Domani - giovedì 7 aprile - alle ore 19 alla galleria degli eventi “Interno A14” a Palazzo Serra di Cassano inaugurerà la prima mostra fotografica di Mariantonietta D'Errico "Di Fili e d'Altre Storie", sul tema delle connessioni.

In una società sempre più digitalizzata, il termine connessione rimanda immediatamente alla tecnologia, ai social network, agli scambi virtuali che avvengono tra persone reali.

Attraverso questa serie di scatti Mariantonietta ha voluto raccontare una realtà in cui le connessioni possono essere lette anche in chiave diversa e più tangibile. Una realtà, quella dei quartieri spagnoli di Napoli, che rivela la potenza del legame tra i suoi abitanti e il territorio con le sue tradizioni socioculturali.

La struttura marcata e la connessione peculiare tra i vicoli dove tutto s’intreccia, sono la base da cui si sviluppa un mondo a sua volta fatto di connessioni, reali o astratte, materiali o spirituali, che si distinguono per il loro carattere unico. «Pensiamo ai legami umani e al modo in cui le interazioni sociali si consumano in prossimità dei bassi e lungo le vie animate da fili e panari; alla connessione tra la comunità e le altre sfere della vita, religiosa o sportiva, culinaria o artistica, di cui si trova traccia sui muri o agli angoli delle strade. Osserviamo gli edifici, resi indivisibili dai pittoreschi fili dei panni stesi o dai più rudimentali fili elettrici; perfino gli oggetti che popolano questi vicoli sono legati tra di loro, e con altri elementi del paesaggio, in modo insolito», spiega l'autrice. È un microcosmo singolare e complesso, che si fonde con il resto della città mantenendo inalterati i suoi tratti identitari e le sue forme di connessione più varie.

Durante la serata interverrà lo speaker radiofonico Paolo Franceschini.