Epifania del Sacro, ventuno artisti in mostra

Si chiama Epifania del Sacro ed è la mostra che si terrà dal 25 settembre (alle ore 17.30 l'inaugurazione) all’8 ottobre presso l’aula liturgica della Parrocchia di San Francesco D’Assisi in via Francesco Pirozzi n.7, a Pomigliano D’Arco a cura di Luigi Saviano, Laura Polise e Giuseppe Romano. Una collettiva d’arte che tratterà il tema del sacro in maniera personale e creativa, ci saranno i saluti del parroco Pasquale Giannino e gli interventi del dottor Lello Russo sindaco di Pomigliano D’ Arco e del professor Giovanni Russo assessore all’istruzione alla cultura e alle politiche giovanili.

Artisti partecipanti: Laura Polise, Giovanna Secondulfo, Anna Amabile, Luigi Saviano, Francesca Sgambato, Martina Franzese, Anna Varone, Anna Maria Zoppi, Ivana Storto, Biagio Cerbone, Angelo Corcione, Biagio Esposito, Luciano Romualdo, Maria Comparone, Maria Rosaria Di Marco, Pio Volpe, Iula Carcieri, Giusy Iodice, Michail Benois Letizia, Francesco Giovanni Sisinni, Giuseppe Ferraiuolo.

La mostra è visitabile tutti i giorni compreso sabato e domenica, di mattina dalle ore 10 alle ore 13 e di pomeriggio dalle 17 alle 20.30.

La mostra offre l’occasione per una riflessione sul senso del sacro e il suo significato nel nostro tempo.

I ventuno artisti scelti appartengono a generazioni diverse e si esprimono con linguaggi differenti intendendo la sacralità in modo personale e creativo.