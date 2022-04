Euroflora 2022, Campania protagonista alla mostra internazionale del fiore

La Regione Campania sarà protagonista ad Euroflora 2022, la XII edizione della Mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale, in programma da sabato 23 aprile a domenica 8 maggio a Genova nella splendida cornica dei Parchi di Nervi. La Campania parteciperà infatti con una grande Collettiva regionale, all’interno di una nutrita sezione che unirà l’Italia, da nord a sud, partendo dal Piemonte e attraversando Liguria, Sardegna, Marche, Calabria per concludersi in Sicilia. L’Emilia sarà presente con il distretto turistico.

Il florovivaismo campano rappresenta un settore rilevante dell’economia agricola non soltanto regionale. La Campania è infatti una delle maggiori produttrici di piante ornamentali in Italia e tra le “regine” del vivaismo, ma spicca soprattutto nel mercato del fiore reciso occupando il 1° posto nella produzione italiana (circa 24%). Occupa inoltre posizioni di assoluta preminenza nelle restanti tipologie produttive tra cui le piante da foglie (21%) e le piante da fiore (9%). Inoltre, nel Sud Italia, la produzione campana di fronde e foglie da sola rappresenta il 61% del totale.

Tra le eccellenze campane in mostra a Genova la “Petunia allegra”, presentata dall’azienda Farao nell’ambito della collettiva a Villa Grimaldi. Si tratta della prima petunia 100% a doppio fiore, utilizzabile come reciso; le varianti sono bianco, viola, rosa, rosa salmone e bicolore. Sempre rimanendo in terra campana tutte da vedere nell’area prospiciente l’ingresso della villa sui parchi, le installazioni che riproducono il colonnato maiolicato del Monastero di Santa Chiara a Napoli con la posa di piante arbustive di ginestra vesuviana.