Fiere, Bologna riparte da Sana: 600 marchi con patrocinio di ministeri agricoltura e transizione ecologica

Bologna riparte da Sana. Ci saranno 600 brand e 500 novità di prodotto per la 33esima edizione del Salone internazionale del biologico e del naturale (Sana), a Bologna dal 9 al 12 settembre. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con OnBeauty by Cosmoprof e Cosmofarma, per un totale di 1.150 brand rappresentati, con l'obiettivo di capitalizzare i punti di convergenza tra le filiere delle rispettive aree di pertinenza. Al centro del triplice evento la crescente rilevanza del segmento green & organic, con particolare riferimento alle strategie e alle iniziative post emergenza sanitaria a livello italiano ed europeo.

La fiera è organizzata da BolognaFiere con il patrocinio del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del ministero della transizione ecologica, e della Cciaa (Camera di commercio industria artigianato e agricoltura) di Bologna, in collaborazione con AssoBio e FederBio e con il supporto di Ita - Italian Trade Agency per le azioni di internazionalizzazione e di Siste, Società italiana di scienze applicate alle piante officinali e ai prodotti per la salute. Tra gli appuntamenti in programma ci sono Rivoluzione Bio, gli Stati generali del Bio, la Via delle erbe ela novità Sanatech.